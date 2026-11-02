‘Arrastres’, la obra de siete toneladas que transforma la madera del río Magdalena en arte

Arrastres, una instalación del artista colombiano Sebastián Gómez Vargas, transforma cerca de siete toneladas de madera recuperada del río Magdalena en una obra de arte integrada al paisaje del Jardín Botánico de Honda, Tolima. El proyecto, iniciado en 2021 y presentado por tercera vez en el marco del festival La Magdalena Fest, propone una reflexión sobre la memoria del río, las prácticas tradicionales de la comunidad y la relación entre el arte y la naturaleza.

La idea surgió cuando Gómez Vargas llegó a Honda y observó la cantidad de madera que arrastraba la corriente del Magdalena. La forma de estos fragmentos le recordó una osamenta y lo llevó a explorar las historias que transporta el río. “Esta madera en lo personal se me asemejaba a una cantidad de huesos”, explicó el artista.

A partir de esa interpretación, comenzó a recuperar el material y a desarrollar una instalación que relaciona los elementos naturales con la memoria histórica. Para el artista, el Magdalena representa una parte fundamental de la historia de Colombia, pues sus aguas han conectado territorios y comunidades a lo largo del tiempo.

La comunidad de Honda tuvo un papel central en la construcción de Arrastres. Los pescadores participaron en la extracción de la madera que flota en el río mediante una actividad conocida como leñateo. Esta práctica local consiste en recuperar madera del Magdalena para comercializarla como leña, especialmente durante las temporadas de menor pesca. Según Gómez Vargas, la tradición se mantiene porque en algunos sectores del municipio todavía se cocina con este combustible, aunque su uso ha disminuido frente a décadas anteriores.

La llegada de la obra al Jardín Botánico de Honda se concretó después de su presentación en La Magdalena Fest, un evento dedicado a celebrar la vida del río. Inicialmente, Gómez Vargas exhibió la instalación en la Trilladora Wally, un antiguo espacio de procesamiento de café ubicado en el malecón del municipio que ahora funciona como lugar de exhibición.

Allí conoció a integrantes de la Fundación Cumulá, organización que trabaja en la recuperación del bosque seco tropical de Honda y en la creación del jardín botánico. La relación entre el proyecto artístico y los objetivos ambientales de la fundación impulsó el traslado de la instalación a este entorno natural.

Durante el montaje, el equipo observó animales como un oso hormiguero y varios morrocoyes, además de identificar la presencia del zorro cangrejero en la zona.

La intención es que Arrastres funcione como una instalación de land art, una expresión artística que utiliza el paisaje y los elementos naturales como parte de su composición. También se busca que la obra se integre progresivamente al entorno y pueda ser aprovechada por la fauna y la vegetación.

La instalación permanecerá en el Jardín Botánico de Honda sin una fecha fija de retiro. Su permanencia dependerá de la acción del viento, la lluvia, la vegetación y otros procesos naturales, hasta que la madera se descomponga y vuelva a integrarse al paisaje.