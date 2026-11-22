El aprovechamiento integral de los alimentos y la reducción de residuos hacen parte de la propuesta de sostenibilidad que lidera el chef David Suárez en los restaurantes de Somos Belisario. Desde Medellín, donde dirige la operación gastronómica de 14 establecimientos, el cocinero promueve prácticas que permiten utilizar diferentes partes de un mismo ingrediente en distintas preparaciones, con el propósito de reducir los desperdicios y minimizar el impacto ambiental de las cocinas.

Uno de los principios de esta propuesta es encontrar nuevos usos para los elementos que normalmente terminan en la basura. El chef puso como ejemplo el maíz, un ingrediente del que se pueden aprovechar tanto los granos como la tuza y las hojas que lo recubren. Según explicó, la tuza puede utilizarse para preparar fondos, los granos sirven para salteados y las hojas, conocidas como capachos, se tuestan para elaborar un polvo que aporta notas ahumadas a los platos.

El chef también mencionó el uso de tomates maduros en preparaciones como el hogao y las sopas, así como el aprovechamiento de las cáscaras de papa para elaborar preparaciones crocantes. La yuca es otro de los ingredientes del que pueden aprovecharse partes que habitualmente se descartan.

Para Suárez, reducir los desperdicios no depende exclusivamente de las decisiones del chef. La estrategia requiere coordinación entre los diferentes equipos que participan en el funcionamiento de los establecimientos. En el caso de Somos Belisario, el trabajo incluye al personal de cocina, mercadeo, organización, finanzas y propietarios, quienes deben orientar sus decisiones hacia un mismo objetivo.

Además de explicar las prácticas de aprovechamiento de alimentos, Suárez habló sobre ONE, uno de los restaurantes que dirige en Medellín, ubicado en la calle 10 con carrera 33, en el sector de El Poblado.

El establecimiento ofrece una propuesta de fusión oriental y una experiencia que comienza con un ritual de bienvenida. Según el chef, este momento busca transmitir sensaciones de sanación, curación y prosperidad a los visitantes, como parte de una experiencia que va más allá de la gastronomía.

En cuanto al desarrollo de las cartas gastronómicas, Suárez indicó que un proyecto puede requerir entre tres y cuatro meses de investigación, dependiendo del tiempo disponible y de los costos definidos para el restaurante. Durante ese periodo se trabaja en el concepto y en la construcción de los platos que conformarán la oferta.