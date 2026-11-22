En A Vivir que son dos días, Pablo Forero explicó que la idea de esta propuesta surgió durante el racionamiento de agua que vivió Bogotá en 2024. Mientras las noticias hablaban de la escasez, en las calles continuaban las lluvias y las granizadas. Esa contradicción lo llevó a reflexionar sobre la relación de los bogotanos con el agua y la manera en que esta transforma su forma de observar la ciudad.

La exposición reúne 33 piezas en las que el artista retoma creaciones de grandes maestros de la pintura y las representa como si se observaran a través de una ventana mojada. Para lograr este efecto, trabaja con óleo sobre lino y utiliza varias capas de pintura que le permiten crear desenfoques.

Forero contó que su propuesta también recoge cerca de 20 años de experiencia realizando murales y grafitis en Bogotá. Además, explicó que para desarrollar las piezas estudia a los artistas que toma como referencia, sus técnicas y sus formas de entender la pintura. Para él, representar estas obras a través del agua es una manera de darles un nuevo contexto y acercarlas a otras miradas.

La exposición El mundo a través del agua abrió sus puertas el pasado 13 de noviembre en Studio 33, en Bogotá, y tuvo su clausura el viernes 20 de noviembre. Sin embargo, quienes estén interesados en conocer las obras o adquirir alguna de ellas pueden programar una visita privada al estudio a través de la cuenta de Instagram del artista: @tigers.vibes.