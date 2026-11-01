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01 nov 2026 Actualizado 16:31

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Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Qué pasa si se reduce el Estado?

En el episodio 214 de Mis Preguntas, con Roberto Pombo, hablamos sobre el recorte del Estado.

¿Qué pasa si se reduce el Estado?

¿Qué pasa si se reduce el Estado?

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Recortar el Estado se volvió bandera de gobiernos y en Colombia el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prometió recortar hasta en un 40%.

¿Qué gana y qué pierde un país cuando le quita tamaño al Estado? ¿Quién termina pagando ese recorte?

Para este capítulo hablamos con la economista y ex directora del Departamento Nacional de Planeación, Cecilia López; con el doctor en economía y docente de la Universidad del Rosario, Andrés García-Suaza; con el economista y ex director de Integración Social, Roberto Angulo; con Andrés Sampayo, doctor en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario; y con Esteban Nina, docente del departamento de ciencias políticas de la Universidad Javeriana.

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