Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Qué pasa si se reduce el Estado?
En el episodio 214 de Mis Preguntas, con Roberto Pombo, hablamos sobre el recorte del Estado.
¿Qué pasa si se reduce el Estado?
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Recortar el Estado se volvió bandera de gobiernos y en Colombia el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prometió recortar hasta en un 40%.
¿Qué gana y qué pierde un país cuando le quita tamaño al Estado? ¿Quién termina pagando ese recorte?
Para este capítulo hablamos con la economista y ex directora del Departamento Nacional de Planeación, Cecilia López; con el doctor en economía y docente de la Universidad del Rosario, Andrés García-Suaza; con el economista y ex director de Integración Social, Roberto Angulo; con Andrés Sampayo, doctor en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario; y con Esteban Nina, docente del departamento de ciencias políticas de la Universidad Javeriana.
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