Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 nov 2026 Actualizado 16:31

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Los ProtagonistasLos ProtagonistasPolítica

“Hay un ADN común entre Petro y De la Espriella”: Humberto de la Calle en Los Protagonistas

Añadir Caracol Radio en Google

En diálogo con Gustavo Gómez para el programa Los Protagonistas, el ex vicepresidente y excongresista Humberto de la Calle sobre su trayectoria política, el conflicto armado en Colombia. Además, fue crítico con el gobierno del expresidente Gustavo Petro y alertó sobre la crisis que atraviesa de la democracia y el debilitamiento de las instituciones.

En la conversación, De la Calle advirtió que existen similitudes entre la forma de hacer política de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, pues consideró que ambos comparten una visión “caudillista” y la intención de impulsar una refundación del país.

Noticia en desarrollo…

Vea aquí la entrevista completa a Humberto de la Calle:

Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado