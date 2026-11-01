“Hay un ADN común entre Petro y De la Espriella”: Humberto de la Calle en Los Protagonistas
En diálogo con Gustavo Gómez para el programa Los Protagonistas, el ex vicepresidente y excongresista Humberto de la Calle sobre su trayectoria política, el conflicto armado en Colombia. Además, fue crítico con el gobierno del expresidente Gustavo Petro y alertó sobre la crisis que atraviesa de la democracia y el debilitamiento de las instituciones.
En la conversación, De la Calle advirtió que existen similitudes entre la forma de hacer política de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, pues consideró que ambos comparten una visión “caudillista” y la intención de impulsar una refundación del país.
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Vea aquí la entrevista completa a Humberto de la Calle:
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...