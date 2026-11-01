Exministro de Defensa Pedro Sánchez descartó aspirar a la Gobernación de Boyacá

El exministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre las versiones que han circulado en redes sociales acerca de una supuesta candidatura suya a la Gobernación de Boyacá.

El exfuncionario agradeció a quienes lo consideran una opción para dirigir su departamento, pero descartó cualquier aspiración a cargos de elección popular y aseguró que actualmente la política no hace parte de sus planes.

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“Diría dos cosas. La primera es gracias de corazón y un abrazo especial a quienes me ven como gobernador de mi departamento, de mi amada tierra, de la que me siento profundamente orgulloso. Y segundo, quiero ser muy claro y enfático. Hoy la política no hace parte de mi proyecto de vida y no tengo aspiraciones a cargos de elección popular”, manifestó.

Sánchez también insistió en que no tiene vínculos partidistas ni respalda colectividades políticas. “Siempre he sido también muy enfático en que no pertenezco a ningún partido político. Tampoco tengo algún apoyo a partidos políticos. Mi ideología es la Constitución y la ley. Así lo demostré como ministro de Defensa”, afirmó.

Al referirse a su paso por el Ministerio de Defensa, el exfuncionario destacó los resultados operacionales de la Fuerza Pública durante su administración. Según señaló, las elecciones presidenciales se desarrollaron sin alteraciones de orden público y fueron las más concurridas de la historia.

También aseguró que durante su gestión se ejecutaron más de 22 bombardeos y se registró un combate cada 20 horas.

“Más de 6.000 integrantes de los grupos armados criminales fueron capturados, desmovilizados o muertos en combate”, sostuvo Sánchez, quien agregó que durante el tiempo que estuvo al frente de esa cartera se incautaron cerca de 1.300 toneladas de droga, cifra que calificó como un récord histórico.

En materia de lucha contra el narcotráfico, también resaltó los resultados de 2025, año en el que, según explicó, se destruía un laboratorio para el procesamiento de estupefacientes cada hora y media.

A estos resultados sumó los indicadores de favorabilidad de las Fuerzas Militares, que, de acuerdo con su declaración y las mediciones de Invamer, alcanzaron el nivel más alto de su historia.

El exministro también mencionó los avances en materia de transparencia, reducción de los indicadores de corrupción y fortalecimiento de las capacidades institucionales.

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Sin embargo, hizo especial énfasis en las condiciones de bienestar de los integrantes de la Fuerza Pública y en el aumento de la bonificación para quienes prestan el servicio militar obligatorio.

“Tanto así que la bonificación del servicio militar subió en un 484 por ciento. Ahora ganan 1.750.000 pesos”, indicó. Sánchez atribuyó los resultados de su gestión al trabajo de los integrantes de la Fuerza Pública y expresó: “Todos estos resultados son gracias a nuestros soldados y policías”.

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