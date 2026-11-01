Empezó a regir la prohibición de bicitaxis con motor de combustión en Soacha

Desde este 1 de noviembre, la circulación de bicitaxis con motor de combustión queda prohibido en el municipio de Soacha. De acuerdo con el alcalde, Julián Sánchez la medida busca “poner orden en el transporte informal, proteger la vida y garantizar una movilidad más segura para todos y todas”.

En Soacha se estima que circulan más de 1.000 vehículos tipo mototaxi con motores de combustión a gasolina, operados por personas que no están legalmente constituidas para prestar el servicio de transporte público de pasajeros.

De acuerdo con la Alcaldía, esta actividad representa una problemática que va más allá de la informalidad. Se presentan siniestros viales recurrentes en los que no siempre hay responsables que respondan por los daños o las personas lesionadas, debido a la falta de garantías, seguros y condiciones legales para operar. Así mismo, se han identificado situaciones relacionadas con el presunto consumo de sustancias psicoactivas, hurtos y otros comportamientos que afectan la seguridad y la convivencia en los sectores donde circulan estos vehículos.

También, preocupa el estado técnico-mecánico de algunos de ellos, las velocidades que pueden alcanzar y la falta de condiciones adecuadas para proteger la integridad de conductores y pasajeros.

“Por eso, es fundamental abordar esta situación con medidas de control y regulación que permitan reducir los riesgos, prevenir nuevos siniestros y recuperar la tranquilidad de las comunidades. El propósito es que la necesidad de transporte de la ciudadanía no se convierta en un riesgo para su vida ni para la convivencia en Soacha”, indicaron desde la Alcaldía Municipal.

Los vehículos que continúen prestando el servicio por fuera del marco legal estarán sujetos a los procedimientos administrativos y legales correspondientes. Los operativos buscan verificar el cumplimiento de la normativa y prevenir que circulen vehículos que representen riesgos para los usuarios y demás actores viales.

¿Qué alternativas laborales tendrán quienes ya no pueden usar este tipo de bicitaxis?

Según la Alcaldía se han promovido espacios de diálogo y acompañamiento institucional para escuchar las inquietudes de los conductores y orientarlos frente a las alternativas que cumplan con la ley.

“Entendemos que la transición implica retos económicos para algunas personas; por eso, es importante mantener abiertos los canales de diálogo y brindar información clara sobre los requisitos aplicables. No obstante, cualquier alternativa debe garantizar condiciones de seguridad y legalidad. Nuestro compromiso es acompañar este proceso sin perder de vista que la protección de la vida de pasajeros, conductores y demás actores viales es una prioridad”, concluyeron.