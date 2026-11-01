Cae millonario cargamento de sustancias químicas en las vías del Meta

En un operativo adelantado por la Dirección de Tránsito y Transporte en jurisdicción de Paratebueno, incautó más de 1.500 galones y cerca de 3 toneladas de sustancias químicas, presuntamente destinadas al procesamiento de narcóticos en vías del departamento del Meta.

El procedimiento se desarrolló en el kilómetro 65+200 de la vía Villavicencio–Barranca de Upía, jurisdicción de Paratebueno, donde uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte adelantaban actividades de control y requirieron el vehículo, que presuntamente cubría la ruta Bogotá–Villanueva–Villavicencio–Puerto Rico.

“Estamos cerrándoles el paso a las organizaciones criminales en las carreteras del país. Nuestros controles son fundamentales para detectar e incautar insumos que alimentan las economías ilícitas. Este resultado demuestra la contundencia y capacidad de reacción de nuestros uniformados para afectar las estructuras logísticas del narcotráfico”, dijo el coronel Edwin Correa, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional

Durante la inspección fueron incautados 990 galones de acetato de n-propilo, 550 galones de disolvente, 100 galones de ácido sulfúrico, 50 galones de ácido clorhídrico, 2.000 kilogramos de soda cáustica, 875 kilogramos de bisulfito de sodio y 100 kilogramos de cloruro de amonio. Los elementos tendrían un valor aproximado de 80 millones de pesos.