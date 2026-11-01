Cae millonario cargamento de sustancias químicas en las vías del Meta
Los químicos presuntamente serían destinados al procesamiento de narcóticos en vías del departamento del Meta.
En un operativo adelantado por la Dirección de Tránsito y Transporte en jurisdicción de Paratebueno, incautó más de 1.500 galones y cerca de 3 toneladas de sustancias químicas, presuntamente destinadas al procesamiento de narcóticos en vías del departamento del Meta.
El procedimiento se desarrolló en el kilómetro 65+200 de la vía Villavicencio–Barranca de Upía, jurisdicción de Paratebueno, donde uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte adelantaban actividades de control y requirieron el vehículo, que presuntamente cubría la ruta Bogotá–Villanueva–Villavicencio–Puerto Rico.
“Estamos cerrándoles el paso a las organizaciones criminales en las carreteras del país. Nuestros controles son fundamentales para detectar e incautar insumos que alimentan las economías ilícitas. Este resultado demuestra la contundencia y capacidad de reacción de nuestros uniformados para afectar las estructuras logísticas del narcotráfico”, dijo el coronel Edwin Correa, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional
Durante la inspección fueron incautados 990 galones de acetato de n-propilo, 550 galones de disolvente, 100 galones de ácido sulfúrico, 50 galones de ácido clorhídrico, 2.000 kilogramos de soda cáustica, 875 kilogramos de bisulfito de sodio y 100 kilogramos de cloruro de amonio. Los elementos tendrían un valor aproximado de 80 millones de pesos.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...