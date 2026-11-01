“Después de acordar la paz, Antonio Navarro Wolff fue un ejemplo de reconciliación”: alcalde Galán

Por medio de su cuenta de X, el alcalde Carlos Fernando Galán lamentó la muerte del político, Antonio Navarro Wolff

“Después de acordar la paz, Antonio Navarro Wolff fue un ejemplo de reconciliación. Fue presidente de la Asamblea Constituyente que terminó con la Constitución del 91 y luego dedicó su vida al servicio público, en su región Nariño y en todo el país. En Bogotá, ciudad que lo adoptó, fue secretario de Gobierno, además de precandidato a la Alcaldía”, dijo el mandatario de la ciudad.

Ya agregó, “después de firmar la paz, Antonio siempre apostó por ella. Fue también ejemplo de resiliencia: a pesar de las secuelas de la guerra en su cuerpo, siguió apostando por la democracia y nunca perdió la capacidad de reírse de sí mismo. A su familia y amigos, un abrazo solidario”.

Por su parte, el actual secretario de Gobierno de la ciudad, Gustavo Quintero se pronunció, recordando el paso de Wolff por esta entidad.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, presidente de la Asamblea Constituyente de 1991 y referente de la reconciliación nacional. En distintos cargos públicos trabajó por Colombia. Estuvo al frente de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, desde donde sirvió a nuestra ciudad. Recordaremos su trayectoria y su compromiso con la paz. Un abrazo solidario a su familia y seres queridos”, aseveró.

Por su parte, la consejera para las víctimas de la ciudad, Isabelita Mercado recordó el compromiso de Wolff con la paz de Colombia.

“En el 2016, Navarro fue a una ZVTN a hablar con quienes recientemente habían dejado las armas de las FARC. Fue un discurso tremendamente conmovedor, sincero y realista de lo que era la vida civil y lo que significaba apostarle a la paz. Reiteró que nada valía más la pena que eso y eso fue su vida, un ejemplo de honrar la palabra y cumplirle a la paz. Un abrazo solidario a su familia y cercanos”, agregó.