Cuarto toque de queda en Ecuador para reducir la criminalidad

Esta madrugada del primero de noviembre, Ecuador inició la madrugada su cuarto periodo de toques de queda nocturnos para apaciguar la criminalidad y esta vez aplicará a cinco de las 24 provincias del país, lo que incluye ciudades como Guayaquil, la más poblada del territorio.

La restricción de movilidad rige entre las 12:00 a.m. y las 5:00 p.m. hora local (5.00 y 10.00 GMT) del 1 al 10 de noviembre, en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, todas ellas situadas en la zona costera de Ecuador, donde se concentra la actividad criminal ligada al narcotráfico y ciudades con algunos de los índices de homicidios más altos del continente.

Durante la vigencia de la medida, solo está permitido que circulen los equipos de emergencia ya que, según el presidente Daniel Noboa, se busca proteger a la población civil de las “operaciones especiales” que ha anunciado que ejecutarán policías y militares para irrumpir en inmuebles y atrapar a presuntos criminales.

La medida se aplica cuando faltan cuatro semanas para las elecciones locales del 29 de noviembre, donde el oficialismo busca arrebatar al correísmo el control de las principales ciudades del país como Quito y Guayaquil.

La lucha contra el crimen organizado y la delincuencia ha sido una de las principales banderas políticas y electorales de Noboa desde su llegada al poder en 2023.

Además, destacan que los bombardeos efectuados por militares de EE.UU. contra embarcaciones de pescadores ecuatorianos a las que vincularon con actividades ilícitas relacionadas con el abastecimiento de combustible a lanchas de narcotráfico.

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