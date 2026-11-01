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Abogado de Petro denunció que funcionaria del DAPRE fue requisada desnuda en la Casa de Nariño

El abogado del expresidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, entregó nuevos detalles sobre la denuncia que interpuso contra el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ríos, por presuntos abusos y presiones contra servidoras públicas al interior de la Casa de Nariño.

En entrevista con Caracol Radio, el jurista aseguró que varias funcionarias habrían sido sometidas a interrogatorios sobre su vida personal, sus redes sociales y sus presuntos vínculos políticos. Según explicó, estas situaciones tendrían como propósito presionarlas y cuestionar sus posiciones políticas.

Carranza calificó lo que estaría ocurriendo en las instalaciones de la Presidencia como una forma de tortura psicológica y señaló que ya tienen documentados varios episodios que fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

¿Qué ocurrió con la funcionaria que habría sido requisada desnuda?

El abogado se refirió especialmente a un episodio ocurrido el pasado viernes, cuando, según su versión, una funcionaria del DAPRE fue interrogada durante más de cinco horas.

Carranza afirmó que la mujer, quien sería madre cabeza de familia, terminó afectada emocionalmente por los interrogatorios y que, cuando se dirigió al baño para limpiarse las lágrimas, una teniente de la Policía ingresó y la obligó a desnudarse para realizarle una requisa.

“Una teniente de la Policía la hace desnudar totalmente y la revisa”, detalló Carranza.

Asimismo, anunció que ampliará la denuncia durante esta semana y llevará el caso ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.

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¿Quiénes estarían involucrados en los hechos denunciados?

Frente a las posibles personas involucradas, Carranza responsabilizó al director del DAPRE y a una uniformada de la Policía que, según su relato, habría realizado el procedimiento contra la funcionaria.

También manifestó que sospecha de una posible participación de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), debido a que, según los testimonios que ha recibido, algunas de las personas que acompañaban a Ríos se identificaban como investigadores.

No obstante, aclaró que estos individuos no se habrían identificado como integrantes de la Fiscalía, el CTI o la Policía dentro de una investigación penal.

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Abogado de Petro negó reuniones irregulares en sedes de la DNI

Durante la entrevista, Carranza también se refirió a las versiones sobre presuntas reuniones y celebraciones en instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El abogado rechazó esas afirmaciones y sostuvo que el presidente Gustavo Petro no habría participado en fiestas o reuniones de ese tipo. Explicó que sus visitas a instalaciones del Gobierno habrían estado relacionadas con asuntos de seguridad nacional y otros temas de interés público.

Finalmente, Alejandro Carranza indicó que también han conocido otros casos de presuntas presiones contra contratistas y mujeres vinculadas al SENA, a quienes, según indicó, estarían buscando obligar a renunciar a sus contratos.