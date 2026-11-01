Atroz caso de presunto feminicidio: una mujer y su hija de cinco años fueron asesinadas en Chocó

Chocó

Una mujer de 41 años y una niña de apenas cinco años fueron asesinadas en un violento ataque registrado en la vereda Suramita, zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Según el reporte oficial, en el mismo caso, una niña de siete años también resultó lesionada debido a las agresiones y tuvo que recibir atención médica, mientras se encuentra bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El hallazgo de los cuerpos fue reportado a las autoridades por la inspectora de Policía del municipio, quien alertó sobre lo ocurrido en una finca ubicada a aproximadamente tres horas y media del casco urbano.

La alcaldía y personería de San José del Palmar rechazaron el presunto caso de feminicidio y lamentaron las pérdidas.

“Condenamos el acto atroz que deja dos víctimas fatales y una lesionada. Estamos comprometidos a garantizar los derechos de toda la comunidad y vigilar que las instituciones presten en este caso”, indicó la personería del municipio.

Inicio de investigaciones y búsqueda del responsable

Tras conocer la situación, la Policía Nacional activó sus capacidades de investigación criminal y dispuso el apoyo de unidades de Policía Judicial para adelantar las indagaciones del hecho violento.

Los investigadores trabajan para establecer las circunstancias del presunto feminicidio, así como para identificar y localizar al responsable, quien se presume sería el compañero sentimental de la mujer.