Capturan a cuatro integrantes de ‘La Terraza’, ‘Caicedo’ y ‘El Mesa’ en Medellín y Bello

Medellín

Cuatro personas señaladas de tener vínculos con las estructuras delincuenciales ‘La Terraza’, ‘Caicedo’ y ‘El Mesa’ fueron capturadas durante una serie de operativos realizados por la Policía Nacional en Medellín y Bello.

Las capturas se llevaron a cabo mediante seis diligencias de allanamiento en diferentes sectores del Valle de Aburrá, como parte de las acciones del Bloque Operacional de Seguridad Urbana y Rural.

Operativos y capturas

Uno de los operativos se desarrolló en la comuna 9 de Medellín, donde fue capturado Edison Pino Beltar, conocido con los alias de ‘Tuerto’ o ‘Bizco’.

De acuerdo con las investigaciones, este hombre cumplía funciones de coordinación dentro del grupo delincuencial ‘Caicedo’ y habría asumido responsabilidades que anteriormente estaban bajo el mando de alias ‘Rotwailer’, capturado en mayo de 2026.

Las autoridades lo señalan de supervisar la distribución y venta de sustancias ilícitas en los barrios Buenos Aires, La Milagrosa, El Salvador y Caicedo. También estaría relacionado con amenazas, desplazamientos forzados y otras prácticas de intimidación utilizadas para mantener el control de estos sectores.

Pino Beltar deberá responder ante la justicia por concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, urbanización ilegal, invasión de áreas de especial importancia ecológica y defraudación de fluidos.

Durante los allanamientos fueron decomisadas dos armas de fuego, siete cartuchos, tres libras de marihuana y un celular.

En otra operación realizada en los barrios La Candelaria y Villa Hermosa, las autoridades capturaron a Lady Dayana Muñoz Tobón, conocida como ‘Marcela’ o ‘Daniela’, identificada como coordinadora de actividades criminales de ‘La Terraza’.

Según la investigación, la mujer lideraba una red dedicada a seleccionar turistas extranjeros que frecuentaban el sector del Parque Lleras, en El Poblado, llevándolos a apartamentos de renta corta para drogarlos y robarlos.

Muñoz Tobón fue capturada para cumplir una condena de siete años y dos meses de prisión por concierto para delinquir agravado, tráfico y porte de armas de fuego, y tentativa de hurto calificado y agravado.

En el procedimiento también fueron incautados 10 kilogramos de marihuana, 450 gramos de cocaína, 66 gramos de 2CB, más de tres millones de pesos en efectivo, joyas de oro, computadores y teléfonos celulares.

La tercera intervención tuvo lugar en el barrio El Trapiche, en el municipio de Bello, donde fueron capturados en flagrancia Juan Daniel Pulgarín Castrillón y Juan Stiven Pulgarín Jiménez; señalados de integrar el grupo delincuencial ‘El Mesa’ y de participar en el funcionamiento de laboratorios artesanales utilizados para el procesamiento de sustancias sintéticas.

Las investigaciones indican que las sustancias producidas en estos lugares eran comercializadas principalmente en fiestas de música electrónica y eventos masivos realizados en Medellín, otros municipios del Valle de Aburrá, el Oriente antioqueño y el departamento de Caldas.

Durante las diligencias, los uniformados desmantelaron los espacios de procesamiento e incautaron 151 frascos de ketamina, 50 de Soloket, 2.200 gramos de sustancias identificadas como éxtasis holandés y éxtasis líquido, además de pastillas, insumos químicos y material médico.

Los dos hombres fueron capturados por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.