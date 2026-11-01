Halloween en Medellín dejó más de 2.100 comparendos y 500 motos inmovilizadas

Operativos de seguridad de Halloween en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La celebración de Halloween en Medellín dejó un balance de más de 2.100 comparendos de tránsito y 536 vehículos inmovilizados, como resultado de los operativos adelantados por las autoridades durante el sábado 31 de octubre.

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía de Medellín, entre los vehículos inmovilizados se encuentran 504 motocicletas y 32 automóviles, cuyos conductores fueron objeto de procedimientos de control en diferentes puntos de la ciudad.

Los operativos estuvieron enfocados principalmente en prevenir las caravanas ilegales de motociclistas, verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y evitar conductas peligrosas que pudieran ocasionar accidentes durante la celebración.

Para atender la jornada de Halloween, las autoridades desplegaron más de 660 uniformados de la Policía Nacional, integrantes del Ejército y agentes de tránsito.

El dispositivo de seguridad contó con ocho puestos de control y cuatro grupos de reacción motorizada, que realizaron labores de vigilancia en sectores considerados estratégicos por las autoridades.

Los controles se concentraron en el puente de la 4 Sur, Guayabal, Soya, la vía Medellín-Bogotá, Manrique, los túneles de Oriente y Occidente y La Asomadera.

Asimismo, se adelantaron recorridos de vigilancia por barrios y sectores de Belén, Villa Hermosa, Aranjuez y Castilla, entre otros puntos de la capital antioqueña.

“Detrás de cada control hay un propósito, cuidar la vida de las personas. No se trata solamente de imponer comparendos o inmovilizar vehículos, sino de evitar accidentes y prevenir situaciones que puedan terminar en tragedia”, señaló Sebastián Acosta, subsecretario operativo de Medellín.

Capturas, sanciones y homicidios

Durante la jornada fue capturada una persona por hechos relacionados con estupefacientes, mientras que otras 16 fueron llevadas al Centro de Traslado por Protección.

También se impusieron 31 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, se efectuaron ocho incautaciones y se ordenó la suspensión de la actividad de un establecimiento abierto al público.

En la noche de Halloween, el sistema de información para la seguridad y la convivencia también registró el homicidio de un hombre, habitante de calle, en el barrio El Salvador. De acuerdo con el reporte oficial, el sujeto de entre 45 y 50 años presentaba varias lesiones por arma blanca, en hechos que aún son materia de investigación de las autoridades.

La Alcaldía de Medellín anunció que mantendrá los controles de tránsito y seguridad en distintos sectores de la ciudad, especialmente para prevenir comportamientos que pongan en riesgo a conductores, peatones y demás actores viales.