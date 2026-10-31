MinDeporte ya pagó $70.550 millones, pero las obras no aparecen

Según respuesta del Ministerio del Deporte a Caracol Radio, hay 9 convenios a los que se les giró el 100 % de los recursos, pero no tienen construida ni la mitad de la obra. Uribia, en La Guajira, es el caso más preocupante: la obra no se ha iniciado y ya se giraron los $8.500 millones que cuesta.

Una obra por la cual se pagaron 8.500 millones de pesos fue la de Uribia en La Guajira. El Ministerio del Deporte comprometió esa cifra para construir un escenario deportivo en ese municipio, pero hasta el momento no se ha puesto el primer ladrillo.

El convenio 634-2025 fue firmado con ese municipio y arrancó el 14 de julio de 2025. El plazo de esa obra vence el 30 de noviembre de 2026, es decir, dentro de poco más de un mes, y el Ministerio del Deporte lo reporta como “en ejecución”.

Uribia es uno de los nueve casos. El Ministerio entregó, en respuesta a un derecho de petición de Caracol Radio, la cifra de nueve convenios con la totalidad de los recursos girados y menos de la mitad de la obra construida. Entre todos suman $70.550 millones.

Plazos vencidos y obras en el 10 %

Hay un caso urgente y es el de Taminango, en Nariño, ya que el Ministerio giró los $8.126 millones del convenio, y la obra apenas está en el 39,9 % y el plazo venció el 12 de octubre de 2026. También aparece reportado como “en ejecución”.

En Montería fueron girados $6.525 millones para la construcción de un polideportivo de la Universidad de Córdoba, pero apenas va en el 13,4 %. Otro caso es San Antero, Córdoba; el Ministerio giró $6.151 millones para una pista de atletismo y solo llega al 9,5 % y el plazo vence el 31 de octubre.

Hay un convenio en Aguachica, Cesar, por $12.000 millones, el más costoso de todos, y ya fueron girados para una obra que va en 32,9 %. Un dato interesante es que tres de los nueve convenios están en Córdoba.

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Solo la mitad de los convenios está terminada

El Ministerio detalla en su respuesta que fueron identificados 421 convenios para construir, ampliar o adecuar escenarios deportivos, firmados en 2023, 2024 y 2025. De ellos, solo 206 aparecen como terminados.

Otros 115 siguen en ejecución, de los cuales 66 reportan 0 % de obra o no tienen avance físico registrado y 13 siguen activos con el plazo vencido. 86 están suspendidos y solo 11 fueron terminados de manera anticipada. A los 115 convenios en ejecución ya se les giraron $335.939.717.389, según la cifra textual de la entidad.

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Lo que dice el Ministerio

En su respuesta a Caracol Radio, la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte aclara que los recursos girados a convenios que siguen en ejecución “no significa, por sí misma, que dichos valores correspondan a pagos por obras definitivamente inconclusas o incumplidas”.

La entidad también aclara que la suspensión de un convenio “no constituye, por sí misma, una declaratoria de incumplimiento contractual”, ya que puede tratarse de razones técnicas, administrativas, financieras o climáticas.

Fuente: respuesta del Ministerio del Deporte al derecho de petición 2026ER0029627 de Caracol Radio (radicado de respuesta 2026EE0035480).