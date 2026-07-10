La pelea por ser cabeza del MinDeporte en los 26 días que quedan de administración Petro

La pelea por el poder en el Gobierno saliente sigue escalando, pese a que les quedan escasos 26 días en el poder. Una de las tensiones más evidentes se está produciendo en el Ministerio del Deporte, donde sacaron a la ministra Patricia Duque sin mayor explicación.

Si bien el presidente de la República es libre de hacer movimientos en su gabinete, resulta llamativo que los cambios se produzcan en los últimos días, cuando la prioridad es el empalme y se terminan yendo quienes conocen con mayor detalle la gestión de las entidades.

¿Quién sería el nuevo encargado del Ministerio del Deporte?

Tras la salida de Duque, el Ministerio fue asumido por el secretario general de esa cartera, el medallista olímpico Óscar Figueroa, quien está haciendo movimientos llamativos. En primer lugar, declaró insubsistentes a por lo menos siete funcionarios claves en el proceso de empalme y a quienes había asegurado que les respetaría sus puestos para adelantar los cierres correspondientes.

La situación se complicó por cuenta de la molestia que, según fuentes, expresó el propio presidente Gustavo Petro, quien no estaba en el país cuando se produjeron los movimientos y ya pidió quitar a Figueroa de ese encargo.

En su reemplazo, quedaría como nuevo encargado el viceministro Manuel Emilio Palacio, cuyo decreto ya estaría listo para firma, pero sigue en espera, mientras Figueroa, conforme a testimonios recibidos por 6AM W, toma decisiones a toda velocidad en sus últimos instantes de poder.

¿Venganza con los conservadores?

La historia de la salida de la ministra Duque nace con una molestia de algunos integrantes del alto gobierno frente a lo sucedido en las elecciones presidenciales, donde varias voces consideran que “hicieron falta votos conservadores”.

El reproche no es menor y tiene que ver con la representación política que dio el presidente Petro a un grupo de congresistas del Partido Conservador liderado por el representante Alfredo Ape Cuello. Ellos eran los “dueños” del Ministerio, pero aparentemente habrían tomado un rol pasivo en la campaña y una parte del petrismo siente que ese apoyo “hizo falta”.

La propia directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Nohora Mondragón, le pidió la renuncia a Duque. La carta de dimisión tenía como fecha inicial el 7 de agosto, pero Mondragón le pidió acelerar su salida y entregar el cargo en pleno empalme.

En ese orden, la decisión fue castigar a los godos y quitarles la cuota que tenían, algo que en todo caso estaría entorpeciendo el empalme por cuenta del afán de sacar funcionarios, aparentemente sin razones distintas a la política, lo cual implica afectar recursos públicos y modificar los equipos que tendrán que cruzarse en algún punto con la ministra designada Juliana Gutiérrez, quien asumirá la titularidad cuando se posesione el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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