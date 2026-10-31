“Lo único que quiero es que esta tortura se acabe”, padre de joven desaparecido en Buenaventura

La desaparición de Dylan Campaz Naboyan de 18 años en Buenaventura tiene en vilo a su familia y a la comunidad, que completa más de 20 días sin conocer su paradero.

La incertidumbre crece con el paso de los días y sus seres queridos siguen esperando respuestas sobre qué ocurrió el pasado 10 de octubre, cuando perdieron su rastro. Ese día, el joven salió hacia una tienda ubicada a pocas cuadras de su casa, donde vive con su abuela, pero nunca regresó.

Su padre, Nelson Campaz, hizo un llamado desesperado para que el caso no se convierta en uno más de desaparición y pidió que le devuelvan a su hijo, sin importar las circunstancias.

“Lo único que pido es que, si Dylan está vivo, que me lo devuelvan y si está muerto, que me lo entreguen como esté. No quiero que se convierta en un desaparecido más. Lo único que quiero es que esta tortura se acabe”, expresó.

Frente a este caso, la Alcaldía de Buenaventura informó que fue reclasificado como desaparición forzada y que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la Nación, con un fiscal especializado.

Además, la Administración Distrital confirmó que los restos óseos encontrados el 30 de octubre en el barrio Caldas no corresponden al joven, pues tras la verificación se estableció que pertenecían a un animal. Las autoridades aseguraron que continúan articulando acciones para avanzar en la búsqueda de Dylan.

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