Inmobiliaria en Cali podría ser sancionada por presuntos abusos en arriendos tras el terremoto

Cali

Una de las grandes inmobiliarias en Cali enfrenta un proceso administrativo sancionatorio por presuntas irregularidades en contratos de arrendamiento, denunciadas por ciudadanos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Entre las situaciones que motivaron la investigación de las autoridades locales están los incrementos unilaterales de los cánones, la terminación de contratos y el cobro de arriendos por apartamentos que no pueden ser habitados, algunos de ellos con sellos rojos de Gestión del Riesgo. Aunque confirmó la apertura del proceso, el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, Jorge Moreno, no reveló el nombre de la inmobiliaria involucrada.

“Ante tanta evidencia se ha abierto esta investigación, que va por muy buen camino y esperamos pronto poder resolver en beneficio de la ciudadanía caleña”, explicó.

El funcionario también indicó que desde el 10 de agosto han recibido más de 650 solicitudes relacionadas con conflictos de arrendamiento.

“Hay unos que se resuelven con una conciliación sentándolos a la mesa y hay otros que sí siguen un proceso administrativo sancionatorio”, precisó.

Los ciudadanos que enfrenten este tipo de situaciones pueden presentar sus quejas presencialmente en el sótano del CAM o a través del portal de la Alcaldía de Cali, en el apartado de PQRS, adjuntando las evidencias correspondientes.