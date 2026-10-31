El 74% de los santandereanos celebra Halloween: disfraces y planes familiares marcan la tendencia

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, habló sobre las promociones y descuentos que ofrecerá el comercio para celebrar Halloween. Foto: Getty Images / VICHAI( Thot )

Halloween también dinamiza el comercio en Santander. Así lo revela una encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, en esta región, que señala que el 74% de los santandereanos tiene previsto celebrar esta fecha en 2026.

De acuerdo con los resultados, esta celebración mantiene su carácter familiar, pues el 56% de los encuestados aseguró que compartirá Halloween con sus hijos. Entre tanto, el 16% lo celebrará con amigos, el 14% con su pareja y otro 14% con compañeros de trabajo.

Los disfraces continúan siendo uno de los principales atractivos de la temporada. El 52% manifestó que planea disfrazarse, mientras que el 37% únicamente lo hará con sus hijos y el 11% no utilizará ningún disfraz.

Lea también: Más de 1.000 policías reforzarán la seguridad en Santander durante Halloween y el puente festivo

En cuanto al presupuesto, el 46% destinará entre $100.000 y $200.000 para la celebración; el 22% invertirá menos de $100.000 y el 18% superará los $200.000. Además, el 14% le apostará a la creatividad mediante la elaboración de disfraces propios y la reutilización de materiales.

Desde Fenalco Santander destacaron que estos resultados representan una oportunidad para que los comerciantes y empresarios impulsen sus ventas, renueven sus vitrinas y desarrollen estrategias para atraer a los consumidores, a través de actividades, promociones y descuentos durante esta temporada.