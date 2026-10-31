El 74% de los santandereanos celebra Halloween: disfraces y planes familiares marcan la tendencia
El comercio santandereano espera un impulso en las ventas durante este fin de semana. Según Fenalco Santander, los ciudadanos destinarán entre $100.000 y $200.000 para la celebración.
Halloween también dinamiza el comercio en Santander. Así lo revela una encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, en esta región, que señala que el 74% de los santandereanos tiene previsto celebrar esta fecha en 2026.
De acuerdo con los resultados, esta celebración mantiene su carácter familiar, pues el 56% de los encuestados aseguró que compartirá Halloween con sus hijos. Entre tanto, el 16% lo celebrará con amigos, el 14% con su pareja y otro 14% con compañeros de trabajo.
Los disfraces continúan siendo uno de los principales atractivos de la temporada. El 52% manifestó que planea disfrazarse, mientras que el 37% únicamente lo hará con sus hijos y el 11% no utilizará ningún disfraz.
Lea también: Más de 1.000 policías reforzarán la seguridad en Santander durante Halloween y el puente festivo
En cuanto al presupuesto, el 46% destinará entre $100.000 y $200.000 para la celebración; el 22% invertirá menos de $100.000 y el 18% superará los $200.000. Además, el 14% le apostará a la creatividad mediante la elaboración de disfraces propios y la reutilización de materiales.
Desde Fenalco Santander destacaron que estos resultados representan una oportunidad para que los comerciantes y empresarios impulsen sus ventas, renueven sus vitrinas y desarrollen estrategias para atraer a los consumidores, a través de actividades, promociones y descuentos durante esta temporada.