Dos menores fueron judicializados por homicidio en el Centro Comercial La Isla en Bucaramanga

Dos adolescentes de 17 años fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre de 33 años, vendedor de calzado, ocurrido el pasado 26 de octubre en Bucaramanga. Un juez les impuso medida de internamiento preventivo en un centro especializado para menores de edad.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, el material probatorio permitió establecer que uno de los adolescentes ingresó al establecimiento comercial donde se encontraba la víctima y le disparó en repetidas ocasiones.

Después del ataque, el presunto responsable huyó del lugar en una motocicleta conducida por el otro menor de edad. Ambos fueron aprehendidos por la Policía Nacional mediante un operativo desplegado por las autoridades.

El comerciante fue trasladado a un centro hospitalario, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

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Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en poder de los adolescentes un arma de fuego, seis vainillas, un teléfono celular y una motocicleta.

La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Según el ente acusador, los dos procesados aceptaron los cargos.

Los adolescentes deberán permanecer internados en un centro especializado mientras avanza el proceso judicial.