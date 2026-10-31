“Nos interesa seguir sumando para entrar a Sudamericana”: Javier Tetes tras victoria frente a Pasto // Tomado de DIMAYOR

El pasado 30 de octubre, Atlético Bucaramanga derrotó a Deportivo Pasto luego de comenzar perdiendo y aseguró su clasificación a los ocho mejores del campeonato. En rueda de prensa, el asistente técnico Javier Tetes, quien estuvo al frente del equipo ante la ausencia de Pablo Peirano por expulsión, habló sobre el rendimiento del conjunto, los objetivos en la recta final del todos contra todos y el próximo compromiso frente a Atlético Nacional.

Entrega del equipo

El ‘Leopardo’ comenzó perdiendo el encuentro al minuto 23 y posteriormente falló un penalti al 31’. Sin embargo, el equipo no dejó de luchar y logró remontar el marcador, aspecto que destacó Tetes en rueda de prensa.

“Me gustó la forma de intentar e insistir más allá del resultado. De proponer y seguir buscando para adelante. Hubo imprecisiones por momentos, pero creamos muchas situaciones de gol”, afirmó.

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Asimismo, resaltó el compromiso de los jugadores con lo trabajado durante la semana: “Los muchachos intentaron lo que habían trabajado y buscaron el resultado”, agregó.

Con esta victoria, Bucaramanga llegó a los 28 puntos y aseguró su participación en los cuadrangulares semifinales. No obstante, el equipo también tiene la posibilidad de seguir sumando unidades en la tabla de reclasificación, con el objetivo de conseguir un cupo a un torneo internacional.

“Por los puntos que tenemos en la tabla, estamos entre los ocho y seguimos partido a partido. Nos interesan los puntos para la reclasificación e ir a Sudamericana”, señaló Tetes.

De conseguir la clasificación a un torneo internacional, el conjunto santandereano lograría participar de manera consecutiva, luego de disputar la Copa Libertadores en 2025.

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Próximo partido: Atlético Nacional

Bucaramanga tendrá un nuevo reto frente a Atlético Nacional, un compromiso que, pese a tener asegurada su clasificación, será importante para evaluar el nivel del equipo de cara a las instancias definitivas del campeonato.

Al ser consultado sobre el encuentro, Tetes prefirió enfocarse primero en celebrar la victoria frente a Pasto y posteriormente preparar el siguiente desafío.

“Disfrutar hoy y después desarrollar la idea del partido del lunes”, manifestó.

Por otra parte, el asistente técnico se refirió a la situación del arco, teniendo en cuenta que el guardameta uruguayo Guillermo de Amores Fiermarín estará con su selección. Sobre la disponibilidad de Novoa para el compromiso, explicó:

“Novoa mañana se hará un tratamiento, vamos a ver cómo avanza y cómo reacciona el organismo para ver si llega o no”.

El duelo frente a los ‘verdolagas’ se disputará el lunes 2 de noviembre, nuevamente en Bucaramanga. Posteriormente, el conjunto ‘Leopardo’ visitará a Jaguares y cerrará la fase del todos contra todos frente a Fortaleza.

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