Más de 1.000 policías reforzarán la seguridad en Santander durante Halloween y el puente festivo

Santander tendrá más de 30 puestos de control en sus carreteras durante el puente festivo. La Policía instalará más de 11 puntos de vigilancia vial y el Ejército dispondrá de otros 20 para acompañar los desplazamientos de viajeros.

Los controles hacen parte del dispositivo de seguridad preparado para Halloween y el puente festivo, cuando se espera una mayor movilidad hacia diferentes municipios del departamento.

En el área metropolitana de Bucaramanga habrá más de 1.000 policías encargados de reforzar la vigilancia durante las celebraciones, especialmente en lugares de concentración de familias y actividades nocturnas.

La Quinta Brigada del Ejército también tendrá presencia en el área metropolitana, mientras que Migración Colombia participará en las actividades de acompañamiento y control.

Las autoridades anunciaron vigilancia en las carreteras del departamento y acompañamiento a las actividades turísticas previstas en municipios como Los Santos, Charta, Simacota Bajo y El Peñón.

Para la celebración de Halloween también habrá vigilancia en parques, centros comerciales y espacios públicos, donde se espera la presencia de niños y familias.

Las autoridades recomendaron a los padres acompañar a los menores durante los recorridos, definir rutas seguras y estar atentos a sus desplazamientos.

El dispositivo estará coordinado entre la Policía, el Ejército, Migración Colombia y las autoridades departamentales durante las celebraciones y el movimiento de viajeros por las carreteras de Santander.