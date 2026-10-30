Un muerto deja accidente de tránsito en la Calle 30, en Soledad
La víctima fue identificada como Yosimir Cervera. El accidente involucró a un vehículo particular y una volqueta.
Un hombre murió tras un accidente de tránsito en la Calle 30, en el municipio de Soledad en la madrugada de este viernes.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
El hombre fue identificado como Yosimir Cervera.
Según se conoció, el vehículo en que se movilizaba el hombre colisionó con la parte trasera de una volqueta. El hecho se registró en sentido Malambo – Soledad.
Lea también: Dayana Jassir seguirá en la cárcel: Tribunal de Barranquilla frenó su liberación
Mientras tanto, las autoridades están investigando las causas de este accidente de tránsito.