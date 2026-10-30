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30 oct 2026 Actualizado 14:48

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Barranquilla

Un muerto deja accidente de tránsito en la Calle 30, en Soledad

La víctima fue identificada como Yosimir Cervera. El accidente involucró a un vehículo particular y una volqueta.

Accidente de tránsito en la calle 30, en Soledad. Foto: Captura de video.

Accidente de tránsito en la calle 30, en Soledad. Foto: Captura de video.

Accidente de tránsito en la calle 30, en Soledad. Foto: Captura de video.
Barranquilla
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Un hombre murió tras un accidente de tránsito en la Calle 30, en el municipio de Soledad en la madrugada de este viernes.

El hombre fue identificado como Yosimir Cervera.

Según se conoció, el vehículo en que se movilizaba el hombre colisionó con la parte trasera de una volqueta. El hecho se registró en sentido Malambo – Soledad.

Lea también: Dayana Jassir seguirá en la cárcel: Tribunal de Barranquilla frenó su liberación

Mientras tanto, las autoridades están investigando las causas de este accidente de tránsito.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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