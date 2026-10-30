Un muerto deja accidente de tránsito en la Calle 30, en Soledad

Accidente de tránsito en la calle 30, en Soledad. Foto: Captura de video.

Un hombre murió tras un accidente de tránsito en la Calle 30, en el municipio de Soledad en la madrugada de este viernes.

El hombre fue identificado como Yosimir Cervera.

Según se conoció, el vehículo en que se movilizaba el hombre colisionó con la parte trasera de una volqueta. El hecho se registró en sentido Malambo – Soledad.

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Mientras tanto, las autoridades están investigando las causas de este accidente de tránsito.