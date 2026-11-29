Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) fue víctima de un atentado sicarial en la tarde de este sábado 28 de noviembre, cuando se movilizaba en un vehículo particular por el sur de Barranquilla.

El hecho ocurrió en la carrera 4 con calle 51C, cuando el dragoneante conducía un automóvil Renault Sandero. Según las primeras informaciones conocidas por Caracol Radio, el funcionario recibió cinco impactos de bala, tres de ellos en la espalda.

Más información Unidad para las Víctimas denunció ante Fiscalía presuntas irregularidades en bienes donados por DIAN

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital Barranquilla, ubicado en el centro de la ciudad, donde recibió atención médica. Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre los responsables de este hecho.

Otros hechos de violencia contra funcionarios del INPEC

Este atentado se presenta en medio de otros episodios de violencia y amenazas contra funcionarios del sistema penitenciario en Barranquilla.

Cabe recordar que cuatro días atrás, una funcionaria del INPEC que presta sus servicios en la Penitenciaría El Bosque fue víctima de un ataque en su lugar de residencia. En ese hecho resultó herida.

Además, una semana antes, desconocidos dejaron restos humanos junto a un panfleto amenazante en las afueras de la Cárcel Modelo de Barranquilla, con mensajes dirigidos a funcionarios del centro penitenciario.