Un total de 21 de los 23 municipios del Atlántico se encuentran en alerta roja por amenaza de incendios de cobertura vegetal, debido a la disminución de las lluvias en diferentes sectores de la región Caribe. Así lo confirmó José David Garavito, meteorólogo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), quien explicó que las condiciones de menor precipitación, especialmente en el litoral Caribe central y norte, así como en el norte y oriente de la región, han favorecido el aumento de este riesgo.

Los municipios que permanecen en alerta roja son Baranoa, Barranquilla, Campo de la Cruz, Candelaria, Galapa, Juan de Acosta, Luruaco, Malambo, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santa Lucía, Santo Tomás, Soledad y Tubará. Entre tanto, Suan y Usiacurí se encuentran en alerta naranja, de acuerdo con el reporte entregado por el meteorólogo.

Caribe registra 126 alertas por amenaza de incendios

Garavito indicó que en la región Caribe se mantienen 126 alertas por pronósticos de amenaza de incendios de cobertura vegetal, distribuidas en los niveles rojo, naranja y amarillo. La disminución de las precipitaciones en varios puntos de la región, incluido el área insular, ha generado condiciones que favorecen la ocurrencia de este tipo de emergencias.

“Debido a que han disminuido las precipitaciones en varios sectores de la región Caribe, especialmente en el litoral Caribe colombiano, en el centro y norte, así como en el norte y oriente de la región, se mantienen estas alertas por amenaza de incendios de cobertura vegetal”, explicó el meteorólogo del Ideam.