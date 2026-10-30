A prisión Cleiver Jesús Pérez Sánchez, señalado de instalar cilindros del ELN en Barranquilla

El juez Óscar Santiago López Parra ordenó imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario contra Cleiver Jesús Pérez Sánchez, conocido con el alias de ‘Kleiver’, investigado por su presunta participación en hechos relacionados con la instalación de cilindros y banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Barranquilla y Soledad.

La decisión fue adoptada durante una audiencia en la que el despacho analizó la solicitud de la Fiscalía, que pidió su reclusión en un centro carcelario, y la petición de la defensa, que buscaba que el procesado permaneciera bajo detención domiciliaria.

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Alias Kleiver había sido capturado el pasado jueves 8 de octubre, luego de ser señalado como presunto responsable de instalar elementos alusivos al ELN, entre ellos cilindros y banderas, en distintos puntos de Barranquilla y Soledad.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

Explosivos encontrados en su residencia

Durante la sustentación de su decisión, el juez destacó el hallazgo de dos bloques de pentolita en la vivienda del investigado, sustancia que, según el estudio de laboratorio presentado por la Fiscalía, corresponde a un explosivo de alto poder y de uso privativo de la Fuerza Pública.

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Al referirse a este elemento probatorio, el funcionario judicial manifestó que los materiales presentados permitían establecer, en esta etapa inicial, una posible relación del procesado con los hechos investigados.

“Los elementos que aquí ha presentado la Fiscalía permiten inferir de manera inicial que el señor Kleber Jesús Pérez Sánchez en su lugar de habitación tenía un explosivo de uso privativo de la Fuerza Pública”, precisó el juez.

Asimismo, el despacho examinó los testimonios y registros fotográficos relacionados con la aparición de dos cilindros y una bandera del ELN en un lavadero del municipio de Soledad, así como el hallazgo de otros elementos similares en un puente de la avenida Murillo, en el sector que conecta a Barranquilla con Soledad.

El juez consideró que existía peligro para la comunidad

Otro de los argumentos determinantes para ordenar la reclusión fue el posible riesgo que, según el despacho, representaría el investigado para la seguridad pública.

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El juez explicó que, para configurar el delito de terrorismo, no necesariamente se requiere que los elementos encontrados tengan capacidad de producir una explosión, pues también deben analizarse los actos dirigidos a generar temor colectivo.

“La finalidad es aterrorizar, es generar un miedo colectivo y alterar la seguridad pública”, expresó López Parra durante la audiencia.

En ese sentido, sostuvo que la exhibición de cilindros y símbolos alusivos a organizaciones armadas en lugares públicos podía generar zozobra e intimidación entre los habitantes.

Rechazó la detención domiciliaria

Frente a la petición de la defensa para que el procesado permaneciera en su lugar de residencia, el juez consideró que esta alternativa no era suficiente para garantizar la protección de la comunidad.

Uno de los principales argumentos fue que precisamente en la vivienda donde se pretendía cumplir la detención domiciliaria habían sido encontrados los bloques de pentolita.

“Fue en este inmueble donde se hallaron los elementos altamente explosivos”, señaló el juez al explicar por qué descartaba la medida solicitada por la defensa.

Finalmente, el despacho resolvió imponer a Pérez Sánchez medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión y ordenó expedir la correspondiente boleta de detención con destino al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

La defensa no interpuso recurso contra la decisión, por lo que esta quedó ejecutoriada durante la audiencia.