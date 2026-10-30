Dayana Jassir seguirá en la cárcel: Tribunal de Barranquilla frenó su liberación

Dayana Jassir, condenada a 57 años y medio por el homicidio de su esposo, Eduardo Pinto Viloria, exdirector regional de Medicina Legal, permanecerá en la cárcel tras el fallo del Tribunal Superior de Barranquilla tras subsanar los vacíos jurídicos que señaló la Corte Constitucional.

El Tribunal Superior de Barranquilla había ordenado la libertad de la mujer atendiendo el fallo de la Corte Constitucional debido a unas consideraciones y que en 48 horas debiera proferir una nueva orden, por lo que el alto tribunal resolvió los errores y profirió la nueva orden de captura.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla incorporó los argumentos necesarios para la medida de aseguramiento en contra de Dayana Jassir. Entre ellos, está la destrucción de su arraigo familiar debido a su participación en el homicidio y la gravedad y frialdad en la coordinación del crimen.

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Así las cosas, Dayana Jassir permanecerá en la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá, en cumplimiento de la condena interpuesto por el Tribunal Superior de Barranquilla. Cabe indicar, que se espera a la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el recurso de casación.