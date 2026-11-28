Referencia. Recibo de la empresa Air-e // Contador de luz en Barranquilla y dinero colombiano (Getty Images)

Cerca de ocho casos de presunta manipulación de medidores de energía fueron identificados por Air-e Intervenida durante jornadas de inspección y control en establecimientos comerciales de Barranquilla y la región. Entre los lugares donde se realizaron las verificaciones figuran clínicas oftalmológicas y plazas comerciales, en las que los técnicos encontraron mecanismos que aparentemente alteraban el registro del consumo eléctrico.

De acuerdo con los hallazgos de la compañía, en algunos medidores fueron encontradas tarjetas electrónicas que presuntamente modificaban la medición de la energía utilizada, lo que impedía que el consumo real fuera registrado y facturado correctamente. Esta situación encendió las alertas de la empresa, que advirtió sobre las consecuencias de estas prácticas para los recursos destinados al funcionamiento y sostenimiento del sistema eléctrico.

Advierten riesgos para la prestación del servicio

Air-e Intervenida señaló que la manipulación de los equipos de medición afecta la sostenibilidad del servicio y representa un problema adicional en medio de las exigencias operativas y económicas que enfrenta el sector eléctrico por el fenómeno de El Niño, escenario que demanda mayores esfuerzos para garantizar la continuidad del suministro de energía.

Jimena Abril De Angelis, directora de Relaciones y Asuntos Corporativos de Air-e Intervenida, insistió en la necesidad de fortalecer la cultura de la legalidad y la responsabilidad de los usuarios frente al consumo eléctrico, sin distinción de su actividad económica o capacidad de pago.

“Encontramos tarjetas electrónicas, que presuntamente alteran el registro de los consumos, impidiendo que la energía sea utilizada sea medida y facturada correctamente”, manifestó la directiva.

La compañía también cuestionó que establecimientos comerciales con capacidad económica para asumir sus obligaciones recurran a mecanismos irregulares para reducir el valor de sus facturas. Según la empresa, el consumo de energía debe registrarse y cobrarse de acuerdo con la cantidad efectivamente utilizada, sin recurrir a alteraciones de los medidores o conexiones fraudulentas.

Ante estos hallazgos, Air-e Intervenida anunció que mantendrá y reforzará las jornadas de inspección para detectar y combatir el hurto de energía. Además, hizo un llamado a los usuarios para que utilicen el servicio de manera responsable y cumplan con el pago correspondiente a sus consumos.

La empresa recordó que estas prácticas no solo afectan la infraestructura eléctrica, sino también los recursos necesarios para garantizar la prestación del servicio a todos los usuarios.