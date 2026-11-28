El presidente Abelardo De La Espriella encabezó este sábado en Barranquilla una jornada de entrega de indemnizaciones administrativas y judiciales a 1.340 víctimas del conflicto armado en diez municipios del Atlántico y Ciénaga, Magdalena. Los recursos superan los $28.942 millones y hacen parte de la estrategia nacional denominada Ruta Milagro de la Reparación.

Durante el evento, la directora general de la Unidad para las Víctimas, Yensi Osorio Porras, destacó que esta jornada triplica el monto de las indemnizaciones entregadas ocho días atrás en Antioquia y representa un avance en el compromiso del Gobierno de agilizar la reparación de las personas afectadas por la violencia.

“Hoy la Unidad está en el Atlántico para cumplirles a las víctimas, para reconocerlas y demostrar que la reparación integral no puede quedarse simplemente en compromisos o en palabras. Debe materializarse en acciones concretas”, manifestó Osorio.

Así se distribuirán las indemnizaciones

De acuerdo con las cifras entregadas por el presidente, de las 1.340 indemnizaciones, 137 corresponden a reconocimientos administrativos, por cerca de $1.210 millones, destinados a víctimas de nueve municipios del Atlántico.

Las otras 1.203 son indemnizaciones judiciales, por más de $27.732 millones. De estas, 766 corresponden a municipios del Atlántico y 437 a Ciénaga, en el departamento del Magdalena.

En Barranquilla se concentran 71 indemnizaciones administrativas y 488 judiciales. Estas últimas corresponden a sentencias de Justicia y Paz relacionadas con crímenes cometidos por integrantes de las antiguas Autodefensas.

“Esto no es un favor, es una obligación del Estado colombiano y la vamos a cumplir”, aseguró el presidente, quien afirmó que desde el inicio de su administración impartió instrucciones para reactivar los pagos a las víctimas.

Unidad para las Víctimas reporta más de 13.000 indemnizaciones

Por su parte, Yensi Osorio informó que, desde su llegada a la dirección de la entidad, se han entregado más de 13.786 indemnizaciones, por un monto superior a los $163.730 millones.

La funcionaria explicó que estas jornadas hacen parte de la Ruta Milagro de la Reparación, una estrategia que busca acercar la institucionalidad a las regiones y superar las barreras que han enfrentado las víctimas para acceder a sus derechos.

La iniciativa ya ha recorrido departamentos como Chocó, Santander, Cundinamarca y Antioquia, y continuará extendiéndose a otros territorios del país.

Osorio también hizo un llamado a los beneficiarios para que no permitan que terceros se aprovechen de sus derechos y les cobren por los trámites o por la entrega de los recursos.

“Ninguna persona está autorizada para cobrar comisiones por las indemnizaciones que les pertenecen. La reparación es gratuita y todos los trámites ante la Unidad también lo son”, advirtió.

Presidente cuestionó el cumplimiento de la reparación a las víctimas

Durante su intervención, Abelardo De La Espriella cuestionó el manejo de los compromisos de reparación derivados del acuerdo de paz firmado con las antiguas Farc y señaló que todavía existen obligaciones pendientes relacionadas con la entrega de bienes destinados a las víctimas.

El mandatario aseguró que su Gobierno revisará qué bienes fueron entregados por los antiguos integrantes de esa guerrilla, cuánto dinero ha llegado efectivamente a las personas afectadas y cuáles compromisos siguen sin cumplirse.

“Quiero saber qué bienes entregaron esos delincuentes, cuánto dinero llegó realmente a los afectados y qué obligaciones siguen pendientes”, expresó.

También se refirió a las diferencias entre los beneficios otorgados a los antiguos integrantes de las Farc y las condiciones de reparación de las víctimas, y sostuvo que la atención del Estado debe concentrarse en quienes padecieron los hechos de violencia.

Finalmente, reiteró que su administración buscará garantizar los recursos necesarios para cumplir con las indemnizaciones pendientes.

“A veces ni siquiera es una cuestión de plata, porque la plata está; lo que no había era voluntad. Y si la plata se acaba, me comprometo a buscarla donde sea, porque las víctimas tienen derecho a la reparación”, concluyó.