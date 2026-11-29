Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Este domingo 29 de noviembre se realizarán trabajos de mantenimiento y adecuación de la infraestructura eléctrica que ocasionarán interrupciones en el servicio de energía en numerosos barrios y sectores de Barranquilla, Soledad y el corregimiento de Palermo. Las intervenciones estarán a cargo de Air-e Intervenida e ISA Energía y se desarrollarán en diferentes horarios.

Una de las principales labores será la instalación de un nuevo transformador en la subestación 20 de Julio, en Barranquilla. Los trabajos estarán a cargo del personal técnico de Air-e y se ejecutarán entre las 5:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, por lo que será necesario suspender el servicio en amplios sectores de la ciudad y del municipio de Soledad.

Entre los barrios y urbanizaciones afectados se encuentran Puerta de Oro, Villa Estefany, Villa Mónaco, Nueva Jerusalén, Ciudadela, El Encanto, Bella Murillo, 20 de Julio, Villa del Carmen, Bella Arena, El Milagro, Villa Cecilia, Carrizal, Villa Blanca, Villa Estadio, Los Ángeles, Las Moras de Occidente, Los Robles, Los Cedros, Villa Angelita I y II, Villa Las Moras, El Oasis y El Parque.

También estarán incluidos sectores de la Urbanización Arboleda, Escuela y Clínica de la Policía, Los Laureles, Cisneros, La Ilusión, El Pasito, Juan Domínguez, Sal Si Puedes, San Fernando, La Esperanza, La Loma, 7 de Agosto, Cavica, Puerto Armónica, Puerto Guitarra, La Floresta, San Antonio, Pumarejo, Almendros, Siete de Abril y Las Gaviotas.

En Soledad, la suspensión comprenderá barrios y urbanizaciones como Las Moras, Las Moras 4 Etapa, Las Moras Norte, Altos de Sevilla, Los Loteros, Ciudad Camelot, Las Acacias, Las Trinitarias, Ciudad Bolívar, Montecarlo, Urbanización Martha Guisella, Los Rosales, Ciudadela Metropolitana, La Bonanza, La Fe, Las Nubes, Tajamar I y II, Las Farrucas, Parque Muvdi III, Normandía, Puerto Bongue, 3 de Noviembre, Renacer, Villa Adela I y II, Zarabanda, Manuela Beltrán y Linda María.

Cambio de postes en Barranquilla, Soledad y Palermo

Adicionalmente, las cuadrillas de Air-e realizarán trabajos para reemplazar postes en mal estado entre las 6:00 de la mañana y las 5:30 de la tarde.

En Barranquilla, las labores afectarán los barrios La Chinita, Volver a Empezar, El Ferry, Primero de Mayo, La Feria, Pasadena y Simón Bolívar. Se intervendrán, entre otros puntos, el sector comprendido entre las calles 1 y 8, desde la carrera 6D hasta la carrera 8, así como el tramo entre las calles 17E y 18, desde las carreras 7 y 7B.

En Soledad, los trabajos comprenderán Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, El Triunfo, Centenario, La Cruz de Mayo, Hipódromo, El Porvenir, El Carnero, Soledad Real, El Centro, 12 de Octubre, Cachimbero, Salcedo, Nuevo Triunfo, Oriental, La María, Cortijo, Santana y El Ferrocarril. También se intervendrá el sector de Costa Hermosa, entre las calles 18 y 18A1 y las carreras 42A y 51A.

Las intervenciones también llegarán al corregimiento de Palermo, incluyendo su zona urbana y rural, el sector de Astilleros, parcelas de Palermo, Sociedad Portuaria, la vía Zona Franca Palermo etapa II y la Base Militar Coremar.

Asimismo, se realizarán trabajos en sectores y fincas cercanas a las carreteras Palermo-Ciénaga y Bocas de Ceniza-Palermo, además de áreas aledañas al Viejo Palermo, Villa Palermo y los kilómetros 6 y 7 de la vía a Bocas de Ceniza.

ISA Energía también realizará trabajos

Por su parte, personal técnico de ISA Energía adelantará trabajos al interior de la subestación Nueva Barranquilla. Debido a estas labores, el barrio Alameda del Río permanecerá sin servicio de energía entre las 4:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía.

Adicionalmente, se presentarán interrupciones breves entre las 4:00 y las 4:30 de la mañana, y posteriormente entre las 12:30 y la 1:00 de la tarde, en Villa Campestre y Ciudad del Mar. También se verán afectados puntos de la calle 1B entre las carreras 28 y 30, la carrera 46 con la vía al Mar y las avenidas Circunvalar con carreras 42F y 43.

En el circuito Nueva Barranquilla 7, las interrupciones momentáneas comprenderán sectores de Villa Santos, entre las carreras 46 y 51B, desde la calle 96A hasta la calle 100, así como Portal de Miramar, en los tramos de la transversal 43A hasta la transversal 44, entre las calles 104 y 106, y los cruces de la transversal 43A con calle 102 y transversal 44 con calle 104.

En el circuito Nueva Barranquilla 8 también habrá interrupciones en sectores de la avenida Circunvalar, entre las carreras 43 y 46, donde se encuentran Autonorte, Autolitoral y la estación de servicio Miramar, además de la Distribuidora Nissan.

De igual manera, estarán incluidos sectores de Villa Santos, entre las carreras 46 y 50, desde la calle 100 hasta la calle 110; el tramo de la carrera 46 entre los kilómetros 1 y 2, y las instalaciones de la Clínica Porto Azul y Sabbag Radiólogos.

Poda preventiva en barrios de Soledad

Finalmente, Air-e ejecutará trabajos de poda preventiva para retirar ramas cercanas a las redes eléctricas. Estas actividades se desarrollarán entre las 6:30 y las 9:30 de la mañana.

Durante ese horario se suspenderá el servicio en Ciudad Bonita, El Manantial, Portal de los Manantiales, María de los Ángeles, Villas de San Antonio, La Inmaculada, Nueva Esperanza, Villa Karla, Bello Horizonte, Altos de la Metro, urbanización Las Cometas, La Central y San Bernardo IV.

También estarán incluidos los tramos comprendidos entre las calles 58 y 60, desde la carrera 10A hasta la carrera 12, en el sector de Los Cusules, y entre las calles 55 y 58, desde las carreras 7 hasta la 13, en Ciudadela Metropolitana.

La empresa recomendó a los usuarios de las zonas mencionadas tener en cuenta los horarios de las intervenciones y tomar las medidas necesarias ante las suspensiones programadas.