¿Jorge Agudelo estaría en Venezuela? Revelan la ruta que habría seguido desde Santa Marta

Según la información recopilada, Agudelo habría pasado por Barranquilla y Soledad antes de viajar en bus hacia Maicao, La Guajira. Foto: @migracioncolombia / Redes Jorge Agudelo

Nuevos detalles sobre el paradero de Jorge Luis Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta, permiten reconstruir parte del recorrido que habría seguido después de salir de la capital del Magdalena y que ahora concentra la atención de los investigadores.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, explicó que desde el primer momento los Gaula de Santa Marta y Barranquilla asumieron el caso y adelantan labores conjuntas para establecer qué ocurrió con el dirigente político.

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Según la información recopilada, Agudelo habría llegado inicialmente a Barranquilla, donde habría realizado algunas compras. Posteriormente, se trasladó en bus hasta el municipio de Soledad y desde allí habría viajado también en bus hacia Maicao, La Guajira.

Su último desplazamiento conocido habría sido en una mototaxi con dirección a la zona fronteriza con Venezuela. Los investigadores buscan establecer las circunstancias de ese recorrido y obtener información que permita dar con su paradero.

Al referirse al caso, el coronel Belalcázar señaló que, preliminarmente, el dirigente político habría tomado esa ruta por iniciativa propia, mientras las labores están enfocadas en encontrar al motociclista para conocer detalles del recorrido.

Sin embargo, todavía no se ha confirmado que Agudelo haya ingresado a territorio venezolano ni se conoce su ubicación actual. Los Gaula de Santa Marta y Barranquilla continúan con las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué se sabe de su desaparición?

Jorge Agudelo salió de Santa Marta el lunes 26 de octubre con destino a Barranquilla, donde tenía previsto asistir a una reunión. Su familia perdió contacto con él ese mismo día y desde entonces no ha logrado comunicarse con el excandidato.

Entre los elementos conocidos también figura una compra registrada en un establecimiento comercial de Barranquilla, realizada con una tarjeta de crédito de su esposa. Este movimiento hace parte de la reconstrucción de sus últimos desplazamientos.

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Su padre, Jorge Agudelo Moreno, manifestó a Caracol Radio la preocupación de la familia por no tener noticias de su hijo desde el lunes. Explicó que Jorge viajó de Santa Marta a Barranquilla para asistir a una reunión y que, después de algunos mensajes durante el recorrido, dejaron de tener comunicación con él.

Ante la incertidumbre, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita establecer su paradero.