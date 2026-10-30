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30 oct 2026 Actualizado 18:41

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Cúcuta

“No es bueno encerrar la ciudad”: Concejal Alvaro Raad

El funcionario cuestionó la restricción para motociclistas

Concejal Álvaro Raad/ Foto Twitter

Concejal Álvaro Raad/ Foto Twitter

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Cúcuta
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Cúcuta

El concejal de la ciudad de Cúcuta Alvaro Raad llamó la atención sobre las restricciones establecidas por la alcaldía de Cúcuta para los motociclistas.

Al destacar el anunció del gobierno nacional a través del presidente Abelardo de La Espriella de tomar medidas contundentes como la militarización e intervención, criticó las decisiones del gobierno local.

Manifestó que “no es bueno encerrar la ciudad porque se va a ver reflejado en la clase trabajadora, no se puede afectar la ciudad por unos pocos, y contra esos pocos todo el peso de la ley y la autoridad”.

Indicó además que “no es encerrando la ciudad y a los cucuteños como se resuelven los problemas, sino brindando todo el apoyo a las autoridades legalmente constituidas”.

Precisó que hoy se necesita rodear a la fuerza pública, apoyarla y brindarles todo el acompañamiento para que puedan realizar su labor en defensa de la seguridad de esta ciudad y de su área metropolitana.

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