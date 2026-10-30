“Deben traducirse en resultados”: alcalde de Los Patios sobre la militarización en Cúcuta

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Alcalde de Los Patios, Norte de Santander habla en 6AM W de la militarización ordenada para Cúcuta

Cúcuta

Puntos estratégicos de Cúcuta y su Área Metropolitana amanecieron este viernes 30 de octubre con alta presencia de militares, tras la decisión del Gobierno nacional de recuperar la seguridad en zona de frontera a través de una militarización inmediata y temporal.

Medida que fue bien recibida por los mandatarios del Área Metropolitana, quienes aseguraron que llevaban meses pidiendo el apoyo del Gobierno nacional ante la crisis de orden público que vive el país.

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“La militarización anunciada por el presidente es un refuerzo importante frente a la gravedad de los hechos recientes. Necesitamos una presencia coordinada de la Policía, el Ejército, acompañada de inteligencia, investigación criminal y judicialización”, dijo en 6AMW de Caracol Radio, Alexi Valencia, alcalde de Los Patios, Norte de Santander.

Sin embargo, el mandatario patiense pidió que la medida no se quede solo en más presencia de pie de fuerza en las calles, sino que se traduzca en resultados concretos.

“Lo que no necesitamos es militarización únicamente para una fotografía con los uniformados en la calle. Tiene que traducirse en resultados concretos, en capturas de los responsables y en la desarticulación de las organizaciones criminales”, enfatizó.

Desplazamiento del Catatumbo y aumento de la inseguridad

Valencia fue más allá y recordó que la crisis de orden público que se vive en la región del Catatumbo desde hace más de 21 meses, ha contribuido en gran medida en el deterioro de seguridad en el Área Metropolitana de Cúcuta.

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“Llevamos dos años viviendo esta situación desde el desplazamiento que se efectuó en el Catatumbo. Prácticamente Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia han recibido muchas personas desplazadas”, indicó.

Además, manifestó su preocupación por el incremento del microtráfico, robos y otros hechos de violencia que vienen afectando a los habitantes de esta región del país.

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“Hoy en día en nuestras ciudades está disparado el microtráfico, está disparado los robos, está disparado la violencia como tal, y mire que lo que sucedió esta semana, que es algo bastante preocupante, que maten a una persona como era el doctor Miguel Castellano”, dijo Valencia.

Recordó la vulnerabilidad que tiene esta zona del país, por su frontera con Venezuela.

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“Al ser frontera tenemos una falla, porque muchos de estos bandidos vienen de Venezuela, hacen los daños y se van nuevamente para allá sin poder hacer nada”, expresó.

Por esta razón, insistió en que la estrategia de seguridad debe contemplar una articulación integral entre los municipios del área metropolitana y las autoridades competentes.

Escuchar la entrevista completa:

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