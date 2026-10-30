Concejales cuestionan despliegue militar anunciado para Cúcuta

Cúcuta.

El despliegue de la Fuerza Pública anunciado por el Gobierno Nacional para enfrentar la inseguridad en Cúcuta debe traducirse en presencia permanente en los barrios y resultados concretos contra la delincuencia, advirtió el concejal Alonso Torres, quien cuestionó que, según su percepción, las tropas no se estén viendo de manera efectiva en las calles de la ciudad.

El cabildante aseguró a Caracol Radio que, desde el inicio de su periodo, hace cerca de tres años, ha insistido en la necesidad de fortalecer las acciones de seguridad con participación del Ejército, la Policía y los organismos de inteligencia.

Por eso, consideró que las medidas anunciadas por el Gobierno representan una decisión necesaria, pero insistió en que deben materializarse en el territorio.

“Que no se presten para los shows mediáticos que se hacen en la ciudad de Cúcuta, que sacan las tropas solamente para tomar fotos, para montar las redes sociales y no más”, manifestó Torres.

El concejal sostuvo que el despliegue debe concentrarse en las comunas, los barrios, los cerros y los anillos vial oriental y occidental, sectores que, según indicó, requieren mayor presencia institucional para enfrentar los focos de inseguridad.

Torres también aseguró que existen zonas donde las autoridades tendrían dificultades para ingresar por razones de seguridad.

Como ejemplo, afirmó que se han presentado situaciones en las que la Policía no puede acceder a lugares donde hay personas fallecidas y se requiere la intervención de los servicios funerarios para trasladar los cuerpos a Medicina Legal.

En materia de control político, el concejal señaló que ha solicitado la realización de una sesión de la Comisión Segunda del Senado en Cúcuta, con la participación de altos mandos militares, ministros y representantes de la Defensoría del Pueblo, para analizar la situación de orden público y conocer las medidas previstas para el departamento.

Además, pidió que durante la próxima visita anunciada del presidente a la región se escuche a los comerciantes, empresarios y ciudadanos que, según dijo, enfrentan amenazas y extorsiones.

Cuestionó que los informes oficiales sobre seguridad no reflejen, a su juicio, la gravedad de lo que viven algunos sectores de la ciudad.

“Si nos unimos en temas de seguridad, vamos a estar en este limbo que estamos hoy en día”, concluyó el concejal.