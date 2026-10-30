Miguel Quintero será recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá

Justicia

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que el lugar de reclusión de Miguel Quintero, será la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, esto luego que un juez de Medellín hubiese revocado la detención domiciliaria.

En contexto: Envían a prisión a Miguel Quintero por caso de contratos con Bomberos de Itagüí

Lea también: Miguel Quintero ya fue reseñado en Bellavista y cumple detención domiciliaria

Mediante la resolución 008962, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez ordenó el traslado de Quintero, horas después que el juez Primero Penal del Circuito de Medellín ordenó enviar a prisión a Miguel Andrés Quintero Calle, investigado por presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante 2020 y 2021.

El traslado se hará desde el aeropuerto de Medellín (Antioquia) hasta Boyacá.

La decisión se sustenta en que Miguel Quintero representa un peligro para la sociedad y que estando en el domicilio podría seguir delinquiendo.

Los contratos, identificados con los números 878 y 1011 de 2020, y 481, 522, 982 y 984 de 2021, tenían un valor conjunto cercano a los $18.656 millones. Incluían actividades de gestión del riesgo, atención de emergencias, programas ambientales y fortalecimiento de los cuerpos de bomberos.

Según la investigación, los convenios habrían presentado sobrecostos por más de $1.212 millones y pagos por bienes o servicios que no estarían debidamente soportados, estimados en otros $1.268 millones. El presunto detrimento patrimonial supera los $2.481 millones.

¿Qué dijo el alcalde de Medellín Fico Gutiérrez?

En su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, destacó esta decisión de la justicia, asegurando que “se empieza a hacer justicia”.

Gutiérrez dijo que “luego de la apelación que hicimos, un juez de la República acaba de ordenar la captura de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero y trasladarlo a una cárcel. Se comienza a hacer justicia y sigue el jefe de la banda. Son los responsables del robo que le hicieron a Medellín, que se termine de hacer justicia. Faltan muchos y por supuesto el jefe de la banda”.

Así fue el traslado de Miguel Quintero