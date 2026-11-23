Colombia

La Procuraduría General de la Nación comenzó un proceso investigativo previo contra funcionarios de Coosalud EPS, por presuntas irregularidades administrativas y financieras, que ya habían sido reportadas por la Contraloría General de la Nación en una auditoría de cumplimiento correspondiente realizada en 2025.

Por lo que el Ministerio Público examinará 16 hallazgos relacionados con la liquidación de contratos, la legalización de anticipos, la gestión de cuentas médicas, la constitución de reservas técnicas y el seguimiento a la entrega de medicamentos.

Sede de Coosalud EPS se quedó sin luz en La Esperanza por falta de pago. / Foto: Cortesía. Ampliar Sede de Coosalud EPS se quedó sin luz en La Esperanza por falta de pago. / Foto: Cortesía. Cerrar

Uno de los hechos reportados por la Contraloría está relacionado con la existencia de 2.520 contratos o acuerdos de voluntades con corte al 31 de diciembre de 2025, por cerca de $ 3,49 billones, que habrían finalizado su ejecución sin contar con acta de liquidación y se encontraban pendientes de aclaración de cartera, es decir sin el proceso de cruzar las cuentas pendientes entre las entidades responsables de pago.

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Asimismo, la auditoría realizada arrojó un saldo contable de aproximadamente $ 2.03 billones en anticipos pendientes de legalización, que tenían correspondencias con distintas vigencias.

Dentro de este monto, entre el 2017 y el 2022 fueron girados recursos por más de $ 48.359 millones, en los que se señaló un posible riesgo de prescripción del derecho al cobro, esto es, la pérdida del derecho a cobrar judicialmente una obligación cuando pasa el tiempo establecido por la ley sin que se ejerza la acción de cobro.

Otro de los hallazgos de la entidad hizo referencia a giros por cerca de $ 314.947 millones asociados a 65 números de identificación tributaria que no fueron encontrados en la base del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.

Es por esto que, como parte de las pruebas, la Procuraduría General de la Nación solicitó los documentos que soportan los hallazgos y dispuso recopilar información para aclarar la situación de los hechos y también identificar a quienes habrían intervenido en las conductas reportadas. En otras palabras, los funcionarios contra los que se abrió la investigación.

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