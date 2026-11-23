Justicia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por la lesión ocular que sufrió Andrés Juan Guerrero, en medio de la jornada de protesta realizada el 26 de septiembre de 2019 en la Universidad Distrital, sede La Macarena, en Bogotá.

En ese sentido, declaró la Sección Tercera, Subsección B, concluyó que el daño fue ocasionado por un arma de dotación oficial accionada por agentes del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), quienes habrían empleado la fuerza de manera irregular, en contravía de los principios que rigen este tipo de procedimientos.

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De esta manera, el alto tribunal revocó la sentencia de primera instancia que había negado las pretensiones de la demanda.

Además, la Sala concluyó tras analizar las pruebas aportadas en la demanda que la lesión fue provocada por agentes de la Policía.

Entre los elementos analizados estuvieron los testimonios de quienes presenciaron el procedimiento, la historia clínica, los registros del operativo y las características de la lesión.

El Tribunal señaló que los uniformados accionaron sus armas a corta distancia y en trayectoria directa contra el cuerpo y el rostro de personas que estaban al interior de la universidad.

“En cuanto a la imputación jurídica, está acreditado que los agentes accionaron sus armas a corta distancia y en trayectoria directa contra el cuerpo y el rostro de personas que se encontraban al interior de la universidad, lo que desconoce los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución que rigen el uso de la fuerza en el control de disturbios”, concluyó la corporación.

Andrés Juan Guerrero perdió su ojo como consecuencia de una lesión provocada por el antiguo Esmad. Foto: Archivo particular. Ampliar Andrés Juan Guerrero perdió su ojo como consecuencia de una lesión provocada por el antiguo Esmad. Foto: Archivo particular. Cerrar

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En el fallo, los magistrados también analizaron que, durante la jornada de protesta, algunos manifestantes lanzaron piedras contra la fuerza pública. Sin embargo, consideraron que esa circunstancia no justificaba el uso irregular de las armas por parte de los uniformados ni permitía atribuirle a la víctima la responsabilidad exclusiva por las lesiones.

“Y aun frente a quien lanza piedras, las reglas sobre el uso de la fuerza no autorizan disparar a corta distancia y a la altura del rostro. La causa determinante de la lesión fue el uso irregular del arma, por lo que no se configura la culpa exclusiva de la víctima ni procede reducir la indemnización por concurrencia de culpas”, indicó el Tribunal.

El tribunal revocó la decisión del Juzgado 36 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que el 27 de marzo de 2026 había negado las pretensiones de la demanda.

Las indemnizaciones

En la sentencia, el Tribunal ordenó a la Policía Nacional pagar 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales a Andrés Juan Guerrero Rubiano, otros 40 a su madre, Liliana Rubiano Hernández, 40 a su padre, Germán Alexander Guerrero García, y 20 a su hermano, Juan Camilo Guerrero Rubiano.

Además, reconoció 40 salarios mínimos por daño a la salud a favor de la víctima directa, quien presentó una pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 29,80 %, según el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca.

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Por perjuicios materiales, la condena incluye $1.251.386,85 por daño emergente y $195.868.421,08 por lucro cesante consolidado y futuro.

Los salarios mínimos se pagan con el valor vigente en el momento en que quede en firme la sentencia.

Además, el Tribunal también ordenó a la Policía Nacional publicar la parte resolutiva de la sentencia en su página web durante seis meses y garantizar, previo consentimiento de los beneficiarios, atención oftalmológica especializada para el manejo de la prótesis ocular y las secuelas de la víctima, así como atención psicológica para él y sus familiares, por el tiempo que determinen los profesionales tratantes.