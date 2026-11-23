Justicia

La Fiscalía General de la Nación adicionará nuevos hechos a la imputación de cargos que se realizó contra el presentador y periodista Jorge Alfredo Vargas Angulo, dentro de la investigación que se adelanta en su contra por presunto acoso sexual.

Según se conoció, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó ante el Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao que se adelante una audiencia para adicionar nuevos hechos a la imputación.

Vargas Angulo está siendo investigado por el presunto acoso sexual de cuatro jóvenes.

¿Por qué la Fiscalía ampliará la imputación?

En medio de la investigación, la Fiscalía conoció nuevos episodios, distintos a los que se tuvieron en cuenta para adelantar la imputación de cargos el pasado mes de agosto.

“La adición tendría lugar a la progresividad de la investigación, así como de episodios distintos conocidos con posterioridad a la audiencia preliminar surtida el pasado 4 de agosto”, detalló la Fiscalía.