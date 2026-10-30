Envían a prisión a Miguel Quintero por caso de contratos con Bomberos de Itagüí

Medellín

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín ordenó enviar a prisión a Miguel Andrés Quintero Calle, investigado por presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante 2020 y 2021.

Los contratos, identificados con los números 878 y 1011 de 2020, y 481, 522, 982 y 984 de 2021, tenían un valor conjunto cercano a los $18.656 millones. Incluían actividades de gestión del riesgo, atención de emergencias, programas ambientales y fortalecimiento de los cuerpos de bomberos.

Según la investigación, los convenios habrían presentado sobrecostos por más de $1.212 millones y pagos por bienes o servicios que no estarían debidamente soportados, estimados en otros $1.268 millones. El presunto detrimento patrimonial supera los $2.481 millones.

¿Qué dice la Fiscalía?

La Fiscalía sostiene que Quintero habría intervenido en la orientación de los contratos y en el manejo de recursos, pese a no ocupar un cargo formal en el Área Metropolitana. Los hechos hacen parte de una investigación por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

En la misma decisión, el juzgado confirmó las medidas no privativas de la libertad para Sebastián de Dios Ortega Urán, quien tendrá restricciones para participar en procesos de contratación pública y comunicarse con otros involucrados en el caso. La medida de aseguramiento contra Quintero es preventiva y no constituye una condena.

El alcalde de Medellín destacó esta decisión

En su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, destacó esta decisión de la justicia, asegurando que “se empieza a hacer justicia”

El mandatario distrital explicó que “luego de la apelación que hicimos, un juez de la República acaba de ordenar la captura de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero y trasladarlo a una cárcel. Se comienza a hacer justicia y sigue el jefe de la banda. Son los responsables del robo que le hicieron a Medellín, que se termine de hacer justicia. Faltan muchos y por supuesto el jefe de la banda”.

La Fiscalía advirtió posibles interferencias en la investigación

En la apelación, la Fiscalía expuso varios elementos que, según su interpretación, evidenciarían intentos de afectar la prueba testimonial. Entre ellos mencionó presuntos ofrecimientos a un testigo, acercamientos a su núcleo familiar, un supuesto ingreso irregular a un establecimiento penitenciario y consultas y descargas de información en el sistema SPOA.

Para el ente acusador, estos hechos debían analizarse en conjunto, pues permitirían inferir que Quintero podía influir sobre testigos y otras personas vinculadas al proceso. La Fiscalía sostuvo que la detención domiciliaria no ofrecía controles suficientes sobre sus comunicaciones y contactos.

El juez consideró insuficiente la detención domiciliaria

El despacho de segunda instancia concluyó que la permanencia de Quintero en su residencia no neutralizaba adecuadamente el riesgo identificado. La razón central fue la modalidad indirecta de la presunta actuación: de acuerdo con la investigación, habría ejercido influencia mediante comunicaciones y terceras personas, sin necesitar un cargo formal dentro del Área Metropolitana.

El juez consideró que la reclusión en un establecimiento penitenciario permitiría someter sus visitas y comunicaciones a controles institucionales. Por eso ordenó cambiar el lugar de cumplimiento de la medida de aseguramiento.

Reacción del exalcalde Quintero

A través de sus redes sociales, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero se solidarizó con su hermano, Miguel Quintero.

En su cuenta de X envió un mensaje en el que aseguró que se hará justicia en este proceso judicial.

Diferencias frente a la situación de Sebastián de Dios

El juzgado mantuvo para Sebastián de Dios Ortega Urán las medidas no privativas de la libertad. Entre las restricciones está la prohibición de intervenir, directamente o mediante terceros, en cualquier etapa de contratación con entidades públicas.

También deberá abstenerse de comunicarse con los demás imputados, testigos, peritos o familiares de estos, salvo cuando sea necesario para ejercer su defensa. El juez consideró que, en su caso, no se demostró que esas restricciones fueran insuficientes ni que la prisión fuera la única medida capaz de controlar los riesgos.