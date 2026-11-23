Caracol Radio conoció el testimonio de Jessica Tatiana González, funcionaria pública vinculada laboralmente a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República (Dapre), quien asegura haber sido víctima de constreñimiento y acoso laboral el pasado 29 de octubre en el Palacio de Nariño.

La funcionaria ha sido mencionada en el caso de las ‘mariposas amarillas’.

Según su relato, fue sometida a un cuestionario de aproximadamente cuatro horas con preguntas dirigidas a establecer cualquier vínculo con el expresidente Gustavo Petro, sus orientaciones políticas y las razones por las que llegó a ocupar un puesto en esa dependencia del Gobierno.

González señaló a Valentina Mancilla, secretaria privada del director administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, de liderar el interrogatorio junto con otros dos hombres a quienes asegura no poder identificar.

Durante la diligencia, la funcionaria sostuvo que no tenía ningún tipo de cercanía ni relación personal con el entonces jefe de Estado. Al ser consultada sobre ese vínculo, respondió:

“La verdad nunca tuve ninguna relación con él, solamente lo vi en televisión y lo veía a veces como pasar ahí, pero como que nunca tuve ninguna cercanía con el doctor, el expresidente Gustavo Petro”.

González también reconoció que tuvo contacto con Augusto Ocampo, quien se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia en los últimos meses del anterior Gobierno.

La funcionaria aseguró que la situación la llevó a llorar y que, al terminar el cuestionario, se dirigió al baño del primer piso de Palacio para arreglarse antes de salir.

Sin embargo, según su testimonio, allí se presentó otra situación que considera irregular y que aumentó su angustia. González aseguró que, mientras se encontraba en el baño, llegaron dos uniformadas y le solicitaron someterse a una requisa.

De acuerdo con su relato, le pidieron dejar la puerta abierta mientras hacía sus necesidades y posteriormente le ordenaron quitarse toda la ropa, someterse a una revisión corporal y abrir las piernas.

La funcionaria cuestionó la necesidad de ese procedimiento y aseguró que durante los seis meses que llevaba trabajando en la entidad no había sido sometida a una revisión de esa naturaleza.

Caracol Radio intentó obtener una respuesta del Dapre frente a las denuncias de Jessica Tatiana González y los señalamientos que involucran a funcionarios de esa dependencia, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.