Fiscalía judicializó a 14 integrantes de banda que amenazaba y desplazaba a habitantes de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a 14 presuntos integrantes de la estructura delincuencial ‘Los Usurpadores’, señalada de extorsionar, amenazar y desplazar a habitantes del barrio San Germán, ubicado entre las localidades de Usme y San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

Según la investigación, desde junio de 2025 los señalados delincuentes exigían pagos diarios de entre $10.000 y $20.000 a los habitantes a cambio de una supuesta protección. Quienes se negaban a entregar el dinero eran amenazados, agredidos y despojados de sus pertenencias. Incluso, algunos eran intimidados para que abandonaran sus viviendas.

La Fiscalía señaló a Guillermo Samir Morales Anchico, alias Memo, como presunto cabecilla de la organización y encargado de coordinar las exigencias económicas, las amenazas y los ingresos violentos a las residencias.

En medio de la investigación también se estableció la desaparición de dos ciudadanos provenientes de Bucaramanga, quienes llegaron al sector para concretar la compra de una mercancía. Al parecer, fueron retenidos en un inmueble de alias Memo porque no tenían el dinero acordado para el negocio. Desde entonces se desconoce su paradero.

Los 14 procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión y desplazamiento forzado, todas las conductas agravadas.

Doce de los señalados fueron capturados en operativos del Gaula de la Policía en Bogotá y Tumaco, Nariño. Los otros dos, entre ellos alias Memo, fueron notificados de los procesos en los centros carcelarios donde permanecen privados de la libertad por otros hechos.