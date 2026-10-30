INPEC trasladó a nueve personas al hangar de la DEA: serán extraditadas a Estados Unidos

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), confirmó que nueve personas solicitadas en extradición por diversos delitos entre ellos narcotráfico, fueron trasladadas al hangar de la DEA en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Según se conoció en vehículos del Inpec se realizó el traslado de los reclusos que se encontraban en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, ubicada en la localidad de Usme en el sur de Bogotá.

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La Interpol participó del operativo de traslado. Según se conoció la mayoría de los extraditables serán llevados a Estados Unidos, donde responderán por delitos como narcotráfico y tráfico de armas.

Este es el listado: