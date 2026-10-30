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30 oct 2026 Actualizado 18:34

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Justicia

INPEC trasladó a nueve personas al hangar de la DEA: serán extraditadas a Estados Unidos

El traslado se cumplió en las horas de la madrugada de este viernes y se da en cumplimiento de una orden presidencial.

Uniformado del INPEC (Colprensa)

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), confirmó que nueve personas solicitadas en extradición por diversos delitos entre ellos narcotráfico, fueron trasladadas al hangar de la DEA en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Según se conoció en vehículos del Inpec se realizó el traslado de los reclusos que se encontraban en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, ubicada en la localidad de Usme en el sur de Bogotá.

Lea también: Judicializan a 2 presuntos implicados en atentado donde murieron un niño y un funcionario del INPEC

La Interpol participó del operativo de traslado. Según se conoció la mayoría de los extraditables serán llevados a Estados Unidos, donde responderán por delitos como narcotráfico y tráfico de armas.

Este es el listado:

  1. Ojeda Realpe Juan Carlos
  2. Aguilar Jimenez Jeovanny
  3. Martinez Alvarez Eduardo
  4. Ansasoy Narvaez Jean Carlos
  5. Acosta Ansasoy Jeison Stiven
  6. Palacios Palacios Werling
  7. Giraldo Gomez Oscar Hernando
  8. Montoya Montoya Edgar German
  9. Po Ya Lin
Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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