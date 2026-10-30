¿Las casas de la Dirección Nacional de Inteligencia eran utilizadas para los “encuentros” de Petro?

Bogotá. Agosto 25 de 2026. El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda presentaron el ‘Gabinete por la Vida’, integrado por exministros y exfuncionarios del anterior Gobierno, con el propósito de defender las reformas sociales. (Colprensa – Catalina Olaya) / CATALINA OLAYA

No para la polémica por las denuncias sobre el supuesto pago por “favores sexuales“ a cambio de contratos en el Gobierno de Gustavo Petro.

El escándalo de los “sexocontratos” se fortaleció con la denuncia de Deicy Jiménez, la mujer que prendió el ventilador por el escándalo de los presuntos contratos que se habrían entregado en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a cambio de supuestos favores sexuales al expresidente Gustavo Petro.

Según contó la mujer, obtuvo contratos en el Congreso de la Republica con María José Pizarro, en la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior, entre otros.

¿Qué dice el Gobierno pasado?

Ante el supuesto uso de residencias que pertenecían a la Dirección Nacional de Inteligencia para los encuentros entre el entonces presidente Gustavo Petro con mujeres, Caracol Radio conoció la respuesta de una fuente que trabajó en la administración pasada.

En la versión, la fuente aseguró que la Dirección Nacional de Inteligencia tiene tres casas ubicadas en la localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá.

Según contó, dos de estas casas están ocupadas por trabajadores, que funcionan con horario laboral de lunes a viernes y algunos fines de semana, cuando se les indicaba.

La otra casa era utilizada por el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus para los encuentros con las fuentes.

Por lo cual, señaló que es casi imposible que el entonces presidente Gustavo Petro haya utilizado estas casas para los supuestos “encuentros sexuales“, por la ubicación de las viviendas, pues Teusaquillo es un barrio residencial y la caravana del entonces mandatario hubiera sido muy notoria.

Cabe recordar que por estos “sexocontratos”, también hay una denuncia del director del Dapre, Carlos Ríos, quien señaló que tiene conocimiento sobre una supuesta red de 48 mujeres, que habrían recibido contratos en la Casa de Nariño, bajo la administración de Gustavo Petro.