¿Qué pruebas entregará Deicy Jiménez a la Corte por los supuestos ‘sexocontratos’?

La declaración de Deicy Jiménez ante la Corte Suprema de Justicia terminó este jueves. Su abogado, Andrés Felipe Caballero, anunció que entregarán a la Sala un teléfono celular que sería de propiedad de su clienta y que, según la defensa, contendría evidencias para respaldar las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro por un supuesto ofrecimiento de contratos a cambio de favores sexuales.

Al término de la diligencia, Caballero aseguró que en el dispositivo estaría la información que sustenta los señalamientos de Jiménez. La entrega del teléfono buscaría aportar elementos de prueba a la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia.

El abogado también afirmó que su clienta declaró contra exaltosfuncionarios del gobierno Petro e incluso contra un exsuperintendente. Sin embargo, no entregó mayores detalles sobre la identidad de las personas mencionadas ni sobre los hechos concretos a los que se habría referido durante su declaración.

Abogado de Petro anuncia denuncias

Por otro lado, Alejandro Carranza, abogado del expresidente Gustavo Petro, anunció acciones judiciales contra Deicy Jiménez. Según el jurista, la mujer habría presentado documentos falsos para ingresar a trabajar al Congreso de la República.

Carranza también aseguró que presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Carlos Ríos, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

De acuerdo con el abogado, presuntamente se habría ejercido presión sobre mujeres al interior de esa entidad para que declararan contra el mandatario.

Con estas acciones judiciales, el caso suma nuevos señalamientos entre las partes. Mientras la defensa de Jiménez asegura contar con elementos para respaldar sus denuncias, el abogado de Petro cuestiona la actuación de la mujer y señala presuntas irregularidades relacionadas con su ingreso al Congreso.