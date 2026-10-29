Cancillería alerta por cifra de colombianos en conflicto entre Rusia y Ucrania: 973 desaparecidos

Imagen de referencia de soldado en la guerra de Rusia y Ucrania. FOTO: Tomas Ragina / Tomas Ragina

El Gobierno elevó una alerta ante la necesidad de extremar la precaución frente a las ofertas laborales en el exterior, especialmente las relacionadas con actividades militares, o de seguridad que puedan terminar en casos de mercenarismo, pues a la fecha, la Cancillería aseguró que hay 256 colombianos muertos y 973 desaparecidos en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania.

También ha recibido 1.927 solicitudes de asistencia consular relacionadas con este conflicto, de los cuales 1013 corresponden a casos asociados con la federación de Rusia y 914 con Ucrania

Así que el llamado está hecho pues sigue elevándose la cifra de casos reportados, y mientras se esclarecen, la Cancillería mantiene activos los canales de comunicación con las familias, para evitar que más colombianos caigan en supuestas ofertas con las que terminen participando en conflictos internacionales.

Ofertas falsas

La Cancillería alertó por el incremento también de ofertas, e hizo un llamado a los colombianos para identificar los riesgos asociados a estas formas de vinculación.

Además, señaló que la Fiscalía General de La Nación tiene la información sobre las actuaciones relacionadas con posibles mecanismos de captación y ofertas laborales engañosas.