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30 oct 2026 Actualizado 20:07

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El Pulso del Fútbol, 30 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza las victorias de Atlético Nacional y América de Cali.

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Nacional sin rival en Colombia. El Pulso del Fútbol, 30 de octubre de 2026

Nacional sin rival en Colombia. El Pulso del Fútbol, 30 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre la continuidad de Amaranto Perea en el Medellín, tras los últimos malos resultados. Adrián dijo: “A Amranto Perea le dieron el partido contra Alianza, si pierde el partido no sigue. Él dijo que si los jugadores quieren, él sigue, lo aprobaron, y le dieron el próximo partido”. Sobre el tema Steven agregó: “A mí lo que me dicen es que no van a traer a otro técnico hasta la última fecha del todos contra todos, porque no va a venir ningún técnico a arreglar esto faltando tan poco tiempo”.

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