Nacional sin rival en Colombia. El Pulso del Fútbol, 30 de octubre de 2026 00:00:00 48:54 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre la continuidad de Amaranto Perea en el Medellín, tras los últimos malos resultados. Adrián dijo: “A Amranto Perea le dieron el partido contra Alianza, si pierde el partido no sigue. Él dijo que si los jugadores quieren, él sigue, lo aprobaron, y le dieron el próximo partido”. Sobre el tema Steven agregó: “A mí lo que me dicen es que no van a traer a otro técnico hasta la última fecha del todos contra todos, porque no va a venir ningún técnico a arreglar esto faltando tan poco tiempo”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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