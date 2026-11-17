El Pulso del Fútbol, 17 de noviembre de 2026
El Pulso del Fútbol está en la previa del amistoso de la Selección Colombia y las semifinales de la Copa Colombia.
¿Mejorará la Selección Colombia hoy? El Pulso del Fútbol, 17 de noviembre de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Campo Elías Terán hablaron sobre un estudio de data que da las probabilidades que tiene cada equipo de llegar a ser campeón de liga. César dijo: “Hay un análisis de data sobre los cuadrangulares y el grupo A tiene un máximo favorito y en el grupo B hay mucha paridad”. Sobre el tema Campo agregó: “Los números avalan la campaña de Atlético Nacional, se le crítica su juego, pero no los resultados”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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