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02 nov 2026 Actualizado 20:15

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El Pulso del Fútbol, 2 de noviembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza las posibilidades de los equipos que luchan por un cupo entre los ocho.

Jackson Martínez durante sus entrenamientos con el Independiente Medellín / Twitter: @DIM_Oficial.

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¿James Rodríguez, más marketing que fútbol? El Pulso del Fútbol, 2 de noviembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las demandas que se han presentado en contra del América por la alineación del jugador Yhormar Hurtado. César dijo: “Boyacá Chicó había desistido de demandar al América, hoy desistió Jaguares. El único que ha pagado fue Internacional de Bogotá, porque la verdad los otros equipos ya están eliminados y no tienen por qué pelear”. Sobre el tema Steven agregó: “Es que la plata hace que muchos se bajen de eso, porque hay varios ítems que hacen que eso sea muy costoso para los equipos. Si la demanda llega a favorecer al América, le tienen que devolver plata”.

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