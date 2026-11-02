El Pulso del Fútbol, 2 de noviembre de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las demandas que se han presentado en contra del América por la alineación del jugador Yhormar Hurtado. César dijo: “Boyacá Chicó había desistido de demandar al América, hoy desistió Jaguares. El único que ha pagado fue Internacional de Bogotá, porque la verdad los otros equipos ya están eliminados y no tienen por qué pelear”. Sobre el tema Steven agregó: “Es que la plata hace que muchos se bajen de eso, porque hay varios ítems que hacen que eso sea muy costoso para los equipos. Si la demanda llega a favorecer al América, le tienen que devolver plata”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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