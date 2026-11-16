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16 nov 2026 Actualizado 19:54

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El Pulso del Fútbol, 16 de noviembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza los cuadrangulares de la Liga Colombiana y los amistosos de la Selección Colombia.

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¿Cuál es el favorito al título? El Pulso del Fútbol, 16 de noviembre de 2026

¿Cuál es el favorito al título? El Pulso del Fútbol, 16 de noviembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Campo Elías Terán hablaron sobre la definición de la liga colombiana y la conformación de los cuadrangulares. César dijo: “En la fecha 19 de la liga, pasó de todo y al final no pasó nada, porque clasificaron los mismos que estaban. Son más las veces que los ganadores del punto invisible no quedan campeones”. Sobre el tema Campo agregó: “Los ocho equipos son históricos, porque es discutible hablar de que son grandes. Los cuadrangulares son un torneo distinto al todos contra todos. Cuando entras a los ocho, a un equipo que empata mucho, no le alcanza”.

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