¿Cuál es el favorito al título? El Pulso del Fútbol, 16 de noviembre de 2026 00:00:00 51:50 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Campo Elías Terán hablaron sobre la definición de la liga colombiana y la conformación de los cuadrangulares. César dijo: “En la fecha 19 de la liga, pasó de todo y al final no pasó nada, porque clasificaron los mismos que estaban. Son más las veces que los ganadores del punto invisible no quedan campeones”. Sobre el tema Campo agregó: “Los ocho equipos son históricos, porque es discutible hablar de que son grandes. Los cuadrangulares son un torneo distinto al todos contra todos. Cuando entras a los ocho, a un equipo que empata mucho, no le alcanza”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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