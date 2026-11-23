El Pulso del Fútbol, 23 de noviembre de 2026
El Pulso del Fútbol analiza las polémicas arbitrales del partido Once Caldas-Nacional.
¿A Nacional lo perjudican los árbitros? El Pulso del Fútbol, 23 de noviembre de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el juego entre Once Caldas y Nacional, y lo sucedido en el encuentro. César dijo: “El manejo de la pelota fue de Nacional, pero no generó oportunidades. Fue un partido parejo, el resultado favorece a Nacional que era visitante y tenía un hombre menos”. Sobre el tema Steven agregó: “Dayro entró muy tarde, y más teniendo en cuenta que Once Caldas tenía la ventaja de un hombre más”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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